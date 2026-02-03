איראן העבירה מסר מאיים חדש, הפעם לאיחוד האמירויות ץ, סוכנות הידיעות המקורבת למשמרות המהפכה פרסמה תמונת לווין של בסיס חיל אוויר אמירתי

המשטר האיראני ממשיך לשגר איומים לכל עבר בניסיון למנוע תקיפה איראנית. מוקדם יותר היום גורמים מקורבים למשמרות המהפכה רמזו על תקיפה אפשרית על איחוד האמירויות.

סוכנות הידיעות האיראנית "פאראס" פרסמה לפני זמן קצר תמונת לווין של בסיס אל דאפרה, בסיס חיל אוויר המשמש את איחוד האמירויות וארה"ב באופן משותף.

בבסיס מוצבים אלפי חיילים אמריקאים, יחד עם כוחות אמריתיים.

תמונת הבסיס פורסמה ברשתות החברתיות ללא שום תיוג או מסר, אך איראן הבהירה בעבר כי תפעל לפגוע בנוכחות האמריקאית באזור במידה ותותקף.

רק לפני ימים בודדים הודיעה איחוד האמירויות כי לא תאפשר פעולה אמריקנית נגד איראן מתוך שטחה, לאחר שהאיראנים איימו באופן ישיר על האמירויות.