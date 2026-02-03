הציפיות לקראת אירוויזיון 2026 בווינה גבוהות, ועכשיו נציג ישראל נועם בתן חושף את התאריך בו יושמע לראשונה השיר שייצג את המדינה על במת אוסטריה. צפו

נועם בתן, זוכה "הכוכב הבא לאירוויזיון 2026", יחשוף את השיר שייצג את ישראל בתחרות האירוויזיון שתיערך בווינה – במשדר חגיגי שישודר בכאן 11 ובפלטפורמות נוספות. הוועדה המקצועית מתכנסת בימים אלה לבחירת השיר הסופי מבין מאות שהוגשו.

הרגע המיוחל מתקרב: ביום חמישי בעוד כחודש, 5 במרץ 2026, ייחשף השיר שילווה את ישראל באירוויזיון 2026 בווינה. נועם בתן, הנציג הישראלי שנבחר לאחר שזכה במקום הראשון בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון 2026", יציג את היצירה במשדר מיוחד מלא הפתעות.

"שמחה כפולה" ליום חגיגי

בסרטון שבו חשף את תאריך המשדר, מסר נועם בתן כי מדובר ב"שמחה כפולה", שכן התאריך חופף ליום הולדתו ה-28. המשדר, שישודר בכאן 11, כאן גימל, כאן BOX ובכל פלטפורמות הדיגיטל של כאן, יכלול את חשיפת השיר לצד רגעים ראשונים ממסעו של בתן לקראת הבמה הגדולה בעולם.

ועדת הבחירה מתכנסת – הליך שקוף ומקצועי

במקביל, מתכנסת היום ועדת הבחירה הסופית של השיר הישראלי. הוועדה, ששמעה מאות שירים שעברו סינון ראשוני, צפויה לקבל בימים הקרובים את ההחלטה הסופית.

הוועדה פועלת בראשות ברק איצקוביץ', מנהל תחנות המוזיקה של כאן, ובהשתתפות עורכי מוזיקה בכירים מהתאגיד, נציגי אקו"ם, בכירים מתעשיית המוזיקה והטלוויזיה הישראלית, נציגת הציבור ונציג מטעם קשת.

השנה הכניס תאגיד השידור שינויים משמעותיים בהליך: כל היוצרים החברים באקו"ם יכלו להגיש שירים, בתנאי של אנונימיות מוחלטת למגישים – צעד שנועד להבטיח בחירה מקצועית והוגנת.

המשדר החגיגי ב-5 במרץ צפוי להוות נקודת שיא בהכנות הישראליות לקראת התחרות, כשכל העיניים נשואות לשיר שיישא את דגל ישראל על בימת אירופה.