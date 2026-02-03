ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, יוצא להגנתו של יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, ומתייחס לזכויותיו מהשבעה באוקטובר: "הוא סיכן את חייו כשהממשלה קרסה". ואיזה תיק הוא מייעד לו?

במתקפה חזיתית על הממשלה הנוכחית ובהצבת קווים לממשלתו העתידית, ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, התייחס לסוגיית השותפות עם יאיר גולן ולשיח סביב הפטריוטיות הישראלית. בנט הבהיר כי למרות המחלוקות האידיאולוגיות הקשות, הוא אינו פוסל ישיבה עם גולן בממשלה אחת.

בסרטון שפורסם על ידי עמית סגל, נראה בנט אומר בכנס פעילים: "למר גולן יש פה גדול, זה נכון, אבל יש לו גם הרבה זכויות", פתח בנט את דבריו. "בשבעה באוקטובר, בזמן שהממשלה קרסה, הבן אדם ירד לעוטף עם רובה וסיכן את חייו – מה שאף שר בממשלה לא עשה. הוא יהיה שר אנרגיה או שר במשרד אחר, אני לא מחרים אותו. ככה זה בחיים".

"נמשיך להצמיח את ההתיישבות"

לצד ההגנה על גולן, בנט ביקש להרגיע את החששות בימין בנוגע לעתיד יהודה ושומרון תחת ממשלה שכזו: "שמעתי שהוא אמר שלא נעביר כסף למתיישבים. אני אומר; אנחנו נמשיך לכבד ולהצמיח את ההתיישבות ביהודה ושומרון. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל המדיניות תהיה אחרת".

בנט עבר לתקוף את הממשלה הנוכחית, ובמיוחד את יו"ר ש"ס אריה דרעי, סביב חוק הגיוס: "בממשלה הנוכחית כולם 'מושלמים'. אריה דרעי אמר שלא יעלה על הדעת שחרדי אחד, גם אם הוא לא בישיבה, ילך להתגייס ברגע של חולשה. מה זה הדבר הזה? איך אפשר להגיד דבר כזה בזמן מלחמה?".

"הבן שלי לוחם במגלן"

בנט חתם את דבריו בקריאה לאחדות ובהסרת המחיצות בין ימין לשמאל בכל הנוגע לאהבת המדינה: "הבן שלי הוא לוחם במגלן, וכולם פה ציונים – מימין ומשמאל. אין מונופול לפטריוטיות לימין, ואין מונופול על אהבת השלום לשמאל. כולנו רוצים שיהיה טוב וכולנו צריכים להיות תחת האלונקה. יאיר גולן היה סגן רמטכ"ל ונלחם, נחיה עם הפה הגדול שלו".