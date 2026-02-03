במתקפה חזיתית על הממשלה הנוכחית ובהצבת קווים לממשלתו העתידית, ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, התייחס לסוגיית השותפות עם יאיר גולן ולשיח סביב הפטריוטיות הישראלית. בנט הבהיר כי למרות המחלוקות האידיאולוגיות הקשות, הוא אינו פוסל ישיבה עם גולן בממשלה אחת.
בסרטון שפורסם על ידי עמית סגל, נראה בנט אומר בכנס פעילים: "למר גולן יש פה גדול, זה נכון, אבל יש לו גם הרבה זכויות", פתח בנט את דבריו. "בשבעה באוקטובר, בזמן שהממשלה קרסה, הבן אדם ירד לעוטף עם רובה וסיכן את חייו – מה שאף שר בממשלה לא עשה. הוא יהיה שר אנרגיה או שר במשרד אחר, אני לא מחרים אותו. ככה זה בחיים".
"נמשיך להצמיח את ההתיישבות"
לצד ההגנה על גולן, בנט ביקש להרגיע את החששות בימין בנוגע לעתיד יהודה ושומרון תחת ממשלה שכזו: "שמעתי שהוא אמר שלא נעביר כסף למתיישבים. אני אומר; אנחנו נמשיך לכבד ולהצמיח את ההתיישבות ביהודה ושומרון. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל המדיניות תהיה אחרת".
בנט עבר לתקוף את הממשלה הנוכחית, ובמיוחד את יו"ר ש"ס אריה דרעי, סביב חוק הגיוס: "בממשלה הנוכחית כולם 'מושלמים'. אריה דרעי אמר שלא יעלה על הדעת שחרדי אחד, גם אם הוא לא בישיבה, ילך להתגייס ברגע של חולשה. מה זה הדבר הזה? איך אפשר להגיד דבר כזה בזמן מלחמה?".
"הבן שלי לוחם במגלן"
בנט חתם את דבריו בקריאה לאחדות ובהסרת המחיצות בין ימין לשמאל בכל הנוגע לאהבת המדינה: "הבן שלי הוא לוחם במגלן, וכולם פה ציונים – מימין ומשמאל. אין מונופול לפטריוטיות לימין, ואין מונופול על אהבת השלום לשמאל. כולנו רוצים שיהיה טוב וכולנו צריכים להיות תחת האלונקה. יאיר גולן היה סגן רמטכ"ל ונלחם, נחיה עם הפה הגדול שלו".
רונן
רונן
חבורת ליצנים10:15 03.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלי
אלי
שטויות של מגלומן [חוֹלֶה בְּשִׁיגְעוֹן הַגַּדְלוּת]10:27 03.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה
משה
"שמעתי שהוא אמר שלא נעביר כסף למתיישבים. אני אומר; אנחנו נמשיך לכבד ולהצמיח את ההתיישבות ביהודה ושומרון. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, אבל המדיניות תהיה אחרת"- שקרן !10:25 03.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רחל
רחל
מאיפה בנט הזה קיבל מכה בראש? מסכן כל פרסום רק גורם לך נזק תישב בקרית שמונה בשקט10:29 03.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי נתן
אבי נתן
קודם שיחזיר את הכסף שגנב10:26 03.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נח
נח
חחחחחחחחחח10:32 03.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אחד
אחד
מה הבדל בנט יאיר גולן מצביע יקבל מרץ10:29 03.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דוד
דוד
נפתלי בנט אולי תעזוב אותנו בשקט לא מאמינים לך10:33 03.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימיטרי אוליאנובסקי
דימיטרי אוליאנובסקי
בעאנאת------------------------------חלןמות באספמיא גועלן-----------------------כנל10:37 03.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
נכון, לגולן יש פה ג'ורה, אבל במעשים הוא אלוף תרתי משמע. מילואימניקים שרצו לעוטף להלחם בלי צו, הם בני אדם משכמם ומעלה וצריך להצדיע להם ובל נשכח את כל השנים...
שירי מנתניה
נכון, לגולן יש פה ג'ורה, אבל במעשים הוא אלוף תרתי משמע. מילואימניקים שרצו לעוטף להלחם בלי צו, הם בני אדם משכמם ומעלה וצריך להצדיע להם ובל נשכח את כל השנים שלחם בצבע הסדיר ובקבע!!! מצידי, שיהיה איזה שר שרוצה, הוא בטוח יעשה את תפקידו על הצד הטוב ביותר!!!המשך 10:43 03.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: שירי מנתניה
*בצבא10:49 03.02.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר