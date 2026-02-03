רשות המסים מזכירה לציבור את האפשרות ל"ביטוח רשות": הרחבת הכיסוי הניתן בחינם על פי חוק, המאפשרת לקבל פיצויים גבוהים יותר במקרה של נזק לרכוש כתוצאה מפעולות איבה

בזמן שביטחון הבית עומד בראש מעייניהם של תושבים רבים, רשות המסים יוצאת בהבהרה חשובה בנוגע לזכויות הציבור בכל הקשור לנזקי מלחמה. רבים אינם יודעים כי לצד הביטוח הבסיסי הניתן לכל תושב ללא תשלום, קיימת אפשרות להרחיב את הכיסוי על החפצים האישיים והביתיים תחת השירות המכונה "ביטוח רשות".

לפי חוק מס רכוש, המדינה מפצה כל אזרח שחפציו הביתיים ניזוקו כתוצאה מפעולת מלחמה, וזאת ללא תשלום פרמיה מוקדם. עם זאת, הפיצוי הבסיסי מוגבל בתקרות מסוימות. שירות "ביטוח רשות" מאפשר לתושבים המעוניינים בכך להרחיב את הביטוח הקיים, ובכך להבטיח קבלת פיצויים גבוהים יותר במקרה של נזק.

כיצד זה עובד?

השירות נועד לגשר על הפער שבין שווי החפצים הממשי בבתים רבים לבין תקרת הפיצוי הקבועה בחוק. על ידי תשלום פרמיה סמלית לרשות המסים, ניתן לבטח את תכולת הבית (רהיטים, מוצרי חשמל וציוד אישי) בשווי גבוה יותר, דבר שמקנה שקט נפשי במקרה של פגיעה ישירה או נזקי הדף.

ברשות המסים מדגישים כי מדובר בהליך פשוט שניתן לבצע באופן מקוון, וממליצים לתושבים לבחון את שווי הציוד שברשותם מול הכיסוי הניתן בחוק, כדי להחליט האם יש להם צורך בהרחבה המדוברת.