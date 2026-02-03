אחרי שנים שלא הוציאה אלבום, הזמרת והיוצרת אתי אנקרי משיקה את 'אורייתא': אלבום אוסף הכולל שירים מהשנים האחרונות לצד שיר חדש בשם "קומי אחותי"

אורייתא הוא אלבום יהודי-נשי של הזמרת אתי אנקרי, המתבונן בקיום הפנימי והחיצוני מתוך אמונה במציאות הבורא. האלבום מאגד 14 שירים ש"טופטפו לאיטם אל הים הגדול" בחמש השנים האחרונות, כאשר רובם כבר נחשפו לקהל, ורק "קומי אחותי" רואה אור לראשונה.

האזינו לשירה החדש של אתי אנקרי מתוך האלבום "אורייתא" – קומי אחותי:

שיתופי פעולה מיוחדים ומסע אישי

באלבום נכללים שיתופי פעולה מגוונים ואיכותיים עם אמנים בולטים: קורין אלאל ז"ל, ארז לב ארי, פטריק סבג, הוד דיין, מיכאל ליניק, אסתר רדא, יובל דיין, דין דין אביב, עדי אלבחר, מעיין ליניק, רינת קיסר וצביה צור.

אתי אנקרי משתפת בתהליך: "עם הזמן הבנתי שאנחנו לא לבד בעולם, גם כשזה מרגיש כך. כל שביל שנראה כדרך פרטית, מתברר עם הזמן כחלק מענף המשתייך לעץ הגדול."

היא מוסיפה כי רוב השירים נכתבו מהזווית הנשית הנכספת והחסרה, המבקשת השלמה אישית ומגלה אותה בכמיהה להשלמת כלל ישראל.

תהליך הליקוט וההפקה

מלאכת איסוף השירים לסדר אלבום הייתה משמעותית עבור היוצרת. היא מתארת: "למצוא את הסדר של השירים, שמספר סיפור (אני עדיין חולמת בשפה תקליטית – חומר שניתן להחזיק והשירים מתנגנים בו, זה אחר זה בסדר המובן ליוצר). גלית ושדי נרתמה למלאכת העריכות והמסטרינג, הלוך ושוב, עד שהגיעה הנקודה שצריך עוד אבל זהו. ממליצה לקחת נשימה עמוקה לפני הצלילה."

השיר החדש: "קומי אחותי"

במרכז ההשקה עומד השיר החדש "קומי אחותי", מסר מעודד ומחזק המופנה לאישה – ולאחות – לקום ממקומות של כאב, בדידות וחולשה. המילים חוזרות על הקריאה "קומי אחותי קומי" ומזמינות להושיט יד לאהבה, אמונה, סליחה, רפואה, תקווה, חרות, שירה ותקומה.

מתוך המילים:

קומי אחותי קומי

מֵעֶלְבּוֹנֵךְ

קומי אחותי קומי

מֵעִצְּבוֹנֵךְ

הושיטי יד לְאַהֲבָתֵךְ

הושיטי יד לֶאֱמוּנָתֵךְ

קומי אחותי קומי

קומי למלכותך

מילים, לחן ועיבוד: אתי אנקרי מנדולינה: רחלי יובל פסנתר: מיכאל ליניק מיקס: גלית ושדי

האלבום 'אורייתא' זמין כעת בפלטפורמות הדיגיטליות, ומזמין האזנה מעמיקה למסע מוזיקלי-רוחני המשלב אישי וכללי, נשי ויהודי.