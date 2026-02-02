זכיות ענק, נאומים פוליטיים, עקיצה על הבמה וציוץ זועם מהנשיא – טקס הגראמי ה-68 הפך לאירוע הכי מדובר של השנה. כל מה שקרה בלילה שבו המוזיקה פגשה פוליטיקה

טקס פרסי הגראמי ה-68 סיפק הלילה הרבה יותר ממוזיקה. לצד זכיות נוצצות של באד באני, קנדריק לאמאר ובילי אייליש, הבמה הפכה לזירה טעונה של אמירות פוליטיות, עקיצות חריפות ועימות מתוקשר עם הנשיא טראמפ.

האירוע, שנחשב לשיא השנה של תעשיית המוזיקה, ממשיך גם השנה למצב את עצמו לא רק כטקס פרסים – אלא כבמה שמציפה את השיח התרבותי והחברתי של הרגע.

הזוכים שעשו את הלילה

באד באני היה ללא ספק אחד הכוכבים הגדולים של הערב, כשקטף את פרס אלבום השנה על Debí Tirar Más Fotos, וגם את פרס אלבום המוזיקה האורבנית הטוב ביותר עם אותו אלבום, שהפך לאחד המדוברים של השנה.

גם קנדריק לאמאר רשם ערב חזק במיוחד: לצד הזכייה בקטגוריית אלבום הראפ הטוב ביותר עם GNX, הוא קטף יחד עם SZA את פרס הקלטת השנה על השיר Luther.

את פרס שיר השנה קטפה בילי אייליש עם Wildflower – רגע מרגש נוסף ברצף ההצלחות של הזמרת הצעירה, שממשיכה לבסס את מעמדה בצמרת הפופ העולמית.

בקטגוריית תגלית השנה זכתה אוליביה דין, שמסומנת כבר עכשיו כאחד השמות המסקרנים של הדור הבא במוזיקה הבינלאומית.

לולה יאנג זכתה בפרס ביצוע הפופ הטוב ביותר של אמן סולו על Messy, בעוד ליידי גאגא חזרה לקדמת הבמה עם זכייה על אלבום הפופ הווקאלי הטוב ביותר – Mayhem.

עוד ברשימת הזוכים: טיילר, דה קריאייטור קטף את פרס עטיפת האלבום הטובה ביותר על chromakopia, דואצ'י זכתה בקטגוריית קליפ המוזיקה של השנה עם Anxiety, ו-Defying Gravity של אריאנה גרנדה וסנינבחר לביצוע הדואט/הקבוצתי של השנה.

בקטגוריות הקשורות למסך, השיר Golden מתוך ציידות השדים של הקייפופ זכה בפרס השיר הטוב ביותר למדיה ויזואלית, ואילו Sinners קטף את פרס הפסקול הטוב ביותר למדיה ויזואלית.

"ICE OUT": נאום הזכייה שהדליק את האולם

הרגע החזק של הערב הגיע מכיוונו של באד באני, שניצל את הזכייה הכפולה כדי להעביר מסר חריף נגד מדיניות ההגירה בארה"ב: "ICE OUT. אנחנו לא חייזרים. אנחנו בני אדם ואנחנו אמריקנים".

דבריו זכו למחיאות כפיים רמות – וגם לביקורת מצד גורמים פוליטיים.

העקיצה של טרבור נואה – והתגובה הנשיאותית

מנחה הערב טרבור נואה שלח בדיחה בוטה לעבר הנשיא טראמפ: "שיר השנה הוא פרס שכל אמן רוצה – כמעט כמו שטראמפ רוצה את גרינלנד. וזה הגיוני, כי האי של אפשטיין כבר לא קיים…"

התגובה של טראמפ לא איחרה להגיע. בציוץ ברשת X כתב: "טקס פרסי הגראמי הוא מהגרועים ביותר, כמעט בלתי ניתן לצפייה. ל-CBS יש מזל שהזבל הזה כבר לא אצלם… המנחה, מי שהוא לא יהיה, גרוע כמעט כמו ג'ימי קימל. נראה שאני אתבע אותו, תתכונן, נואה.”