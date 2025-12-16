הזמרת הבינלאומית בילי אייליש לא ידועה בתור התומכת הכי גדולה שלנו, אבל אחרי הפיגוע הרצחני שאירוע בתחילת השבוע בסידני, אוסטרליה, גם היא לא יכלה להישאר אדישה. "ברוך דיין האמת"

אחרי הפיגוע הרצחני שאירוע באוסטרליה בתחילת השבוע, מפורסמים רבים מסביב לעולם הביעו תמיכה בקהילה היהודית. מתוכם, בלטו שתי כוכבות שהפתיעו בתמיכתן, בלשון המעטה. אחת מהן היא מיס רייצ'ל, כוכבת ילדים שידועה בדעותיה הפרו-פלסטיניות. השנייה היא בילי אייליש, שגם היא לא מחבבת אותנו יותר מידי.

אחרי שאייליש הביעה את הזעזוע הראשוני שלה, היא שיתפה פוסט נוסף, בו נכתב: "אף אחד לא צריך לפחד להדליק חנוכייה, ברוך דיין האמת".

אמש (שני) פרסמה בילי אייליש בסטורי שלה, אל מול 124 מיליון העוקבים שלה, פוסט תמיכה ביהודים. הפוסט הוא של הארגון JFREJ ("יהודים למען צדק גזעי וכלכלי") ובו נכתב: "בעוד יהודים ברחבי העולם מתאספים השבוע לחגוג את חנוכה, אנו מזועזעים לשמוע על ההתקפה האנטישמית על אחינו היהודים באוסטרליה. איש אינו צריך לפחד להדליק חנוכייה".

"איש אינו צריך לפחד להשתתף בכנס קהילתי או ללכת לבית הספר", ממשיך הפוסט. "אנו חיים בתקופה של אלימות פוליטית מחרידה, ו-JFREJ נלחמת למען עולם שבו התקפות מסוג זה על יהודים וכל אחד יהיו סיוט מהעבר.

ברוך דיין האמת".

תמיכה מפתיעה נוספת

מי שגם תמכה בקהילה היהודית במפתיע היא מיס רייצ'ל, כוכבת הילדים האמריקאית שידועה בחיבתה לצד אחד בלבד – הילדים הפלסטינים. מיס רייצ'ל העלתה פוסט לאחר הפיגוע, ובו כתבה: "אני מזועזעת והרוסה מההתקפה האנטישמית על הקהילה היהודית שחגגה את הלילה הראשון של חנוכה בחוף בונדי בסידני. ליבי עם הקורבנות, יקיריהם והעם היהודי בכל מקום. עלינו להיות מאוחדים נגד אנטישמיות, אלימות, דה-הומניזציה וכל צורות השנאה."

תומכים נוספים שנתנו את קולם לכאב היהודי מסביב לעולם הם אשטון קוצ'ר, אופרה ווינפרי, קלואי קרדשיאן, רבל וילסון, מנדי מור וכמובן גל גדות.