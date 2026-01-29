לאור העלייה במקרי הרצח והאלימות, נשיא המדינה ביקר בסח'נין. הרצוג: "המאבק באלימות בחברה הערבית חייב לעמוד בראש סדר העדיפויות הלאומי. עלינו למחוק את הכתם הזה מעל פניה של החברה הישראלית"

נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום, חמישי, בסח'נין. הביקור החל בעיריית סח׳נין שם נפגש הנשיא עם ראשי הרשויות הערביות.

בהמשך ביקר בסופר של עלי זבידאת, יוזם המחאה כנגד הפשיעה בקרב החברה הערבית. במהלך הביקור הנשיא פנה בערבית אל ראשי הרשויות ואמר כי הרצח במגזר הערבי צריך להיעצר.

בנוסף אמר הנשיא כי: "כאן, מהמקום הזה, יצאה בשורה גדולה לכל החברה הישראלית. כאן גרה משפחת זבידאת, שקמה ואמרה ״אנחנו לא מוכנים יותר״, ומהקריאה האמיצה הזאת, שיצאה מסח'נין, עלתה זעקה המופנית אל מדינה שלמה. היום אירח אותי כאן ראש העיר, מאזן גנאים, דמות מנהיגותית חשובה, יחד איתו ראשי רשויות נוספים בקריאה ברורה: לא מוכנים יותר. לא מוכנים להשלים עם מציאות של אלימות ופשיעה שמכלה משפחות וקהילות.

כ-250 אזרחים ישראלים חפים מפשע נרצחו בחברה הערבית בשנת 2025. ומתחילת חודש ינואר בלבד כבר מעל 15 נרצחים. אלה מספרים מזעזעים. מזעזעים. זהו מצב בלתי אפשרי. אני עומד כאן לצד אב שכול, שבנו, ד"ר עבדאללה, נרצח בזמן שעשה את הדבר האצילי ביותר, טיפל במטופלים שלו: אם ושני ילדיה. הוא נרצח באכזריות, באמצע מרפאה, בכפר יאסיף. מעשה נפשע ובלתי נתפס. דרכך, קאסם היקר, ודרכך לכל הציבור כולו, אני מבקש להביע תנחומים מעומק הלב למשפחות השכולות. לומר להן: אתן לא לבד. למדינת ישראל אכפת. הכאב שלכן הוא כאבה של מדינה שלמה.

המאבק בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית חייב לעמוד בראש סדר העדיפויות הלאומי, ולהיות מטופל בנחישות המרבית. הגיע הזמן להפסיק את המאבקים בין רשויות ומשרדים, ולפעול יחד בחקיקה, באכיפה ובכל הכלים הנדרשים, כדי למנוע את הטרגדיה הבאה. זו משימה לאומית. זו גם חובה מוסרית. עלינו למחוק את הכתם הזה מעל פניה של החברה הישראלית. באתי לכאן היום כדי להביע סולידריות. תודה לך, מאזן גנאים. תודה לחברה הערבית כולה. ואני מקווה ומאמין שהצעדים שננקטים בימים אלה יביאו לתוצאות במהרה".

קאסם עווד אביו של ד״ר עבדאללה עווד ממזרעה, נרצח בכפר יאסיף בתוך מרפאה. שיתף את הנשיא בתחושותיו ואמר: ״אנחנו חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל, ולעולם לא נוותר על כך. אבל למדינה ולממשלה יש חובה בסיסית כלפינו, לשמור על ביטחוננו. אל תדחפו אותנו לחצר האחורית. אנחנו אזרחים שומרי חוק, אנשים שרוצים לחיות בשקט, בכבוד ובביטחון. אנחנו לא רוצים נשק, לא רוצים אלימות ולא רוצים נקמה. האחריות לטפל בפשיעה ולמגר את האלימות היא של מדינת ישראל. אם הממשלה תחליט שהמאבק בפשיעה הוא בעדיפות עליונה, היא גם תדע איך לעשות את זה. ככל שמתקרבים מגלים כמה אנחנו דומים, כמה הרצון שלנו משותף: לחיות, ללמוד, לגדל ילדים בביטחון".