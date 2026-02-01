קרן קימת לישראל, בשיתוף אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, אגף נפגעי פעולות האיבה בביטוח לאומי, צה"ל, משטרת ישראל, ארגון נכי צה"ל וגופים נוספים, מזמינים את המשפחות השכולות לימי נטיעה מרוכזים ביער 'חרבות ברזל' שהוקם זה עתה בחורבת מדור.
הנטיעות יתקיימו בין התאריכים יז'-יח' בשבט התשפ"ו (4-5 בפברואר 2026). במהלך ימים אלו, יוכלו המשפחות לנטוע עץ אישי ולהציב את שלט ההנצחה של יקיריהן – חללי צה"ל, כוחות הביטחון וחללי פעולות האיבה שנפלו במערכה מאז מתקפת השבעה באוקטובר.
יער 'חרבות ברזל' נועד לשמש כאתר זיכרון לאומי וסמל להתחדשות, גדילה ותקווה, המנציח את גבורת הנופלים. בכירי קק"ל ועובדי הגופים המשתתפים ילוו את המשפחות לאורך ימי הנטיעה.
