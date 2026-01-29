האיחדו האירופאי צפוי להכריז תוך ימים על משמרות המהפכה האיראניות כארגון טרור, לאחר שצרפת הסירה את התנגדותה, במהלך שיביא לפגיעה קשה במשטר האיראני

האיחוד האירופאי צפוי להכריז תוך ימים על משמרות המהפכה, הזרוע החמושה המרכזית של משטר האייתולות האיראני, כארגון טרור. המהלך מגיע על רקע הדיכוי האלים והרצחני של המחאות באיראן.

לאחר שבועות של דיונים, וחסימת ההחלטה על ידי מדינות אירופאיות כמו צרפת, בלגיה וספרד. באיחוד האירופאי מדווחים על התקדמות משמעותית, לאחר שאמש ספרד שינתה את עמדתה, והחליטה לתמוך במהלך, גם צרפת הסירה את התנגדותה, ובלגיה צפויה ללכת בעקבותיה תוך זמן קצר.

משמרות המהפכה, הזרועה החמושה של משטר המהפכה האסלאמית, פועל כזרוע צבאית-טרוריסטית של המשטר האיראני, בנוסף לדיכוי האלים של ההפגנות בשבועות האחרונים באיראן, במהלכן נרצחו אלפים רבים של אזרחים ומפגינים. משמרות המהפכה הוא גם הגוף שמנהל את רשת השלוחים האיראנית במזרח התיכון.

הגוף משמש כזרוע תיאום, פיקוד, מימון, תמיכה לוגיסטית לארגוני הטרור תחת איראן, ואף הוציא פעולות טרור בעצמו בעבר.

כעת, האיחוד האירופאי צפוי להכריז עליו כארגון טרור במהלך מואץ, שצפוי להגיע להשלמה תוך ימים בודדים. תהיה מדובר בפגיעה משמעותית בארגון, שכלל אנשיו יוטלו כעת תחת רשימות מבוקשי טרור או שתאסר כניסתן למדינות האיחוד, בנוסף לפגיעה כלכלית עצומה במשטר.