בכיר המוסד וראש המל"ל לשעבר, איל חולתא, התייחס לאפשרות של תקיפה אמריקנית באיראן ואמר כי "זה לא נראה שטראמפ קיבל החלטה. העובדה שכולם מדברים על זה ללא הרף היא סימן שזה לא באמת קורה"

ד"ר איל חולתא, לשעבר בכיר במוסד וראש המל"ל, התייחס הבוקר (ראשון) להגעת הכוחות האמריקנים למזרח התיכון והמתיחות מול איראן – כשבדבריו העריך כי למרות עיבוי הכוחות, לא תהיה מלחמה כוללת בשלב הזה.

"זה לא נראה שטראמפ קיבל החלטה" אמר חולתא בראיון לרדיו 103FM. "לא כך מארגנים מתקפה כשמדברים על העניין כל כך הרבה, וגם האמריקנים יצטרכו אלמנט של הפתעה, לפחות טקטית. העובדה שכולם מדברים על זה ללא הרף היא סימן שזה לא באמת קורה".

לטענתו, "קשה להבין מה האמריקנים באמת מתכננים לעשות. ייתכן שהם יצליחו, כתוצאה מהלחץ, לגרום למנהיג האיראני להסכים לתנאים שלהם, להגיע לשולחן המשא ומתן – ולא תהיה תוכנית גרעין, כולל העשרה. הוא חלש כרגע ואין לו קלפים לשחק בהם, ולכן הכל משוואות של כוח".

כשנשאל על עיתוי המתקפה, חולתא העריך גם העת הזו אינה אידיאלית. "המחאות נכתשו לחלוטין, ככל הנראה יש עשרות אלפי הרוגים איראנים, הציבור הוברח לבתים באיראן" הסביר. "אם זה מסתיים בלי הפיכה ובלי הצלחה – זה לא טוב לטראמפ. היה חלון ביצוע אמריקני שהיה משמעותי גם לציבור באיראן, וגם לתפוס את המשטר לפני שהתארגן והחביא, ויכול להיות שהחלון הזה עבר".

בסיכום הבכיר נשאל האם תקיפה אמריקנית תוביל בוודאות לתקיפה איראנית נגד ישראל – וענה כי "בהכרח היא מילה חזקה, ואני חושב שזו תהיה טעות גדולה מאוד מצידם לתקוף את ישראל בתגובה לתקיפה אמריקנית. ישראל תגיב בעוצמה, ואלה מטרות תשתית יקרות וחשובות מאוד למשטר האיראני ולכלכלה האיראנית. ישראל תהיה יותר משוחררת לעשות את זה מהאמריקנים".