בכיר המוסד לשעבר: "ישראל ניצחה מזמן בעזה" - סרוגים

המחבלים בישראל ב-7 באוקטובר (צילום: עבד רחים, פלאש 90)

ד"ר אייל חולתא, לשעבר בכיר במוסד וראש המל"ל, טען בחדשות 12 כי מדינה ישראל הסבה נזק יותר גדול לחמאס מכל הנזק שהיא עשתה לכל אויבה בכל המלחמות מאז ומעולם.

"נשאר ארגון טרור, כבר לא מדובר בצבא. הוא לא מסוגל לעשות שוב ה-7 באוקטובר, גם אם עוזבים כעת הכל ככה. מטרות המלחמה היו לפרק את היכולות הצבאיות של חמאס, שאני טוען שעשינו זאת, לפרק את היכולת השלטונית של חמאס, שאז זה אומר להביא חלופה שלטונית אחרת, מה שלדעתי הממשלה לא רצתה לעשות, והמטרה השלישית היא החזרת החטופים".

עוד הוא הוסיף: "ממשלת ישראל יכלה הכרי על ניצחון והכרעה בעזה כבר לפני תקופה ארוכה, לא בתודעה אלא אמיתי והיא לא עשתה זאת".

עוד הוא טען כי המצב בעזה יכול להתסיים כמו המצב בלנון, להגיע להסכם הפסקת אש, לשלוט על הגבול ולסכל כל ניסיון התקרבות של מחבלים לגבול.