בכיר המוסד לשעבר: "ישראל ניצחה מזמן בעזה" - סרוגים

בכיר המוסד לשעבר: "ישראל ניצחה מזמן בעזה"
ד"ר אייל חולתא, לשעבר בכיר במוסד וראש המל"ל, טען כי ממשלת ישראל יכלה להכריז על ניצחון ברצועת עזה כבר לפני תקופה ארוכה
המחבלים בישראל ב-7 באוקטובר (צילום: עבד רחים, פלאש 90)
ד"ר אייל חולתא, לשעבר בכיר במוסד וראש המל"ל, טען בחדשות 12 כי מדינה ישראל הסבה נזק יותר גדול לחמאס מכל הנזק שהיא עשתה לכל אויבה בכל המלחמות מאז ומעולם.
"נשאר ארגון טרור, כבר לא מדובר בצבא. הוא לא מסוגל לעשות שוב ה-7 באוקטובר, גם אם עוזבים כעת הכל ככה. מטרות המלחמה היו לפרק את היכולות הצבאיות של חמאס, שאני טוען שעשינו זאת, לפרק את היכולת השלטונית של חמאס, שאז זה אומר להביא חלופה שלטונית אחרת, מה שלדעתי הממשלה לא רצתה לעשות, והמטרה השלישית היא החזרת החטופים".
עוד הוא הוסיף: "ממשלת ישראל יכלה הכרי על ניצחון והכרעה בעזה כבר לפני תקופה ארוכה, לא בתודעה אלא אמיתי והיא לא עשתה זאת".
עוד הוא טען כי המצב בעזה יכול להתסיים כמו המצב בלנון, להגיע להסכם הפסקת אש, לשלוט על הגבול ולסכל כל ניסיון התקרבות של מחבלים לגבול.
little lies
עמית הראל | 10-08-2025 14:00
לא תַטֶּה מִשְׁפָּט לֹא תַכִּיר פָּנִים וְלֹא תִקַּח שֹׁחַד כִּי הַשֹּׁחַד יְעַוֵּר עֵינֵי חֲכָמִים וִיסַלֵּף דִּבְרֵי צַדִּיקִים.
חולתא זורה חול...
מגיב | 10-08-2025 14:03
חולתא זורה חול בעיניים. החמאס עדיין לא נכנע ולא החזיר חטופים. איזה ניצחון היא רואה פה? לדעתי שייך לכנופיה שרוצה להשאיר את חמאס בשלטון בעזה.
הוא צודק.לא מובן הדשדוש הזה שיכול להתהפך.
שוקי26 | 10-08-2025 15:59
ישראל נצחה. עצרה את הטבח, הדפה את האויב בחזרה, והשמידה הרבה הרבה תשתיות. אך משום מה, במקום להריז על נצחון והעברה לשלב כיבוש וחילוץ החטופים, נתניהו בעזרת הפרקליטות השמאלנית, מורחת את המלחמה שבכל רגע נתון יכול להפוך לכשלון והפסד מסוכן.