צעד דרמטי בארצות הברית: אוניברסיטת אמורי בג'ורג'יה פיטרה את ד"ר פאטמה ארדשיר-לריג'אני, רופאה ועוזרת פרופסור במחלקה להמטולוגיה ואונקולוגיה רפואית, ובתו של הבכיר האיראני עלי לריג'אני. כך על פי הפרסום באתר איראן אינטרנשיונל.

ד"ר ארדשיר-לריג'אני היא בתו של הבכיר האיראני עלי לריג'אני, מזכיר מועצת הביטחון הלאומי העליון של איראן – תפקיד בכיר מאוד במשטר האייתוללות והוא נחשב לאחד האדריכלים של הדיכוי האלים נגד המחאות. בשבוע שעבר הטיל משרד האוצר האמריקאי סנקציות על לריג'אני, בטענה שהוא תיאם בשם המנהיג העליון עלי חמינאי את התגובה למחאות ברחבי איראן, וקרא בפומבי לכוחות הביטחון להשתמש בכוח נגד מפגינים.

אממכון וינשיפ לסרטן, שבו עבדה, נמסר כי מדובר בעניין כוח אדם ולכן לא ימסרו פרטים נוספים. עם זאת, הדגישו כי כל העסקת עובדים נעשית בהתאם מלא לחוקי המדינה והפדרליים.עמוד הביוגרפיה שלה באתר בית הספר לרפואה של אמורי נמחק בינתיים, והיא כבר אינה מופיעה ברשימות הסגל.

ההחלטה הגיעה על רקע לחץ ציבורי גובר. חבר הקונגרס הרפובליקני מברית' ג'ורג'יה, באדי קרטר, שלח השבוע מכתב לאוניברסיטה ולמועצה הרפואית הממלכתית של ג'ורג'יה ודרש את פיטוריה המיידיים ואת ביטול רישיון הרפואה שלה בג'ורג'יה. במכתב טען קרטר כי אביה "תמך לאחרונה באופן פומבי באלימות נגד אמריקאים ובני בריתם", וכי המשך העסקתה כרופאה של הבכיר האיראני – עם גישה אינטימית למטופלים, מידע רגיש והחלטות קריטיות – מהווה סיכון לאמון הציבור, לשלמות המוסד ואפילו לביטחון הלאומי.

בימים האחרונים התקיימה גם הפגנה של פעילים איראנים מחוץ למכון וינשיפ, שבה דרשו המפגינים את הסרתה מתפקידה בשל תפקידו של אביה בדיכוי המחאות האיראניות האחרונות, שהיו מהמדממות בהיסטוריה של המשטר.אמורי עצמה לא אישרה במפורש שהפיטורים קשורים ישירות לסנקציות או ללחץ הפוליטי, אך ההודעה הגיעה זמן קצר יחסית לאחר הסנקציות, המכתב של חבר הקונגרס וההפגנה.