מדובר בפרויקט שיזם “בית וגג” יחד עם “טופ ברחבי השרון” על קרקע שהופשרה כבר לרכישה עם כל האישורים הדרושים. תהליך השיווק והבנייה מתנהל במסלול מהיר, המבטיח לדיירים רמת ודאות גבוהה ושקט נפשי מלא. לצד הפרויקט מוקמים מיזמים מקבילים של חברות נדל”ן מובילות כמו גינדי, אשדר ולוינשטין, מה שמעיד על הביקוש והאטרקטיביות האדירה של האזור.

בפרויקט VIDA מתוכננים שני בניינים מודרניים – אחד בן 21 קומות ואחד בן 8 קומות – ובהם 122 דירות חדשות, מרווחות ומעוצבות בקפידה. הדיירים ייהנו מלובי יוקרתי, חדר דיירים גדול בגודל של כ־100 מ”ר, ושטחי מסחר בקומת הקרקע שישרתו את התושבים. התכנון האדריכלי נעשה בהתאם להנחיות העירייה, ומשלב אסתטיקה מודרנית עם התאמה לאופי הקהילתי־משפחתי של גבעת שמואל.

