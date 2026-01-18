מדובר בפרויקט שיזם “בית וגג” יחד עם “טופ ברחבי השרון” על קרקע שהופשרה כבר לרכישה עם כל האישורים הדרושים. תהליך השיווק והבנייה מתנהל במסלול מהיר, המבטיח לדיירים רמת ודאות גבוהה ושקט נפשי מלא. לצד הפרויקט מוקמים מיזמים מקבילים של חברות נדל”ן מובילות כמו גינדי, אשדר ולוינשטין, מה שמעיד על הביקוש והאטרקטיביות האדירה של האזור.
בפרויקט VIDA מתוכננים שני בניינים מודרניים – אחד בן 21 קומות ואחד בן 8 קומות – ובהם 122 דירות חדשות, מרווחות ומעוצבות בקפידה. הדיירים ייהנו מלובי יוקרתי, חדר דיירים גדול בגודל של כ־100 מ”ר, ושטחי מסחר בקומת הקרקע שישרתו את התושבים. התכנון האדריכלי נעשה בהתאם להנחיות העירייה, ומשלב אסתטיקה מודרנית עם התאמה לאופי הקהילתי־משפחתי של גבעת שמואל.
יתרון משמעותי של הפרויקט הוא סביבת המגורים: רמת הדר ידועה כשכונה שקטה, משפחתית וקהילתית. היא סמוכה לשכונת פסגת הדר בפתח תקווה ולכביש 471, מה שמאפשר גישה מהירה לתל אביב ולערי המרכז. עבור משפחות צעירות, מדובר במיקום אידיאלי – מוסדות חינוך איכותיים, מגני ילדים ועד בתי ספר יסודיים ותיכונים, נמצאים במרחק הליכה. קרבת אוניברסיטת בר-אילן מוסיפה לאטרקטיביות, גם עבור משפחות עם סטודנטים וגם עבור אנשי סגל אקדמי.
החיים בשכונה אינם מסתכמים רק בחינוך – התושבים נהנים ממגוון פארקים, שבילי הליכה ומתקני כושר, לצד בתי כנסת פעילים, מרכזי קניות ושירותי קהילה מלאים. זוגות מבוגרים ימצאו כאן סביבה שקטה ונגישה עם קרבה לכל השירותים החיוניים, בעוד שמשפחות משפרות דיור ייהנו מדירות חדשות ומרווחות עם איכות בנייה מודרנית.
גם עבור משקיעי נדל”ן, פרויקט VIDA מהווה הזדמנות נדירה. גבעת שמואל מציגה בשנים האחרונות ביקוש גבוה במיוחד לשכירות, לצד עליות ערך מתמשכות. קרבתה של העיר למרכזי תעסוקה מובילים, בשילוב איכות חיים קהילתית־דתית, מבטיחה תשואה גבוהה והשבחה עתידית. כעת, עם מחירים החל מ- 2,930,000 ₪ בלבד ותנאי תשלום מיוחדים, פרויקט VIDA בגבעת שמואל מציע שילוב אידיאלי של השקעה בטוחה עם איכות חיים גבוהה. למשפחות צעירות, משפרי דיור, זוגות מבוגרים וגם משקיעים – זו ההזדמנות שלא חוזרת.
