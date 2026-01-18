חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 18.01.2026 / 16:49

לאחר שנתיים של היעדרות מוחלטת מהתקשורת ומהרשתות החברתיות, דווח בוואלה כי איש התקשורת והיועץ אלדד יניב חוזר לייעץ מאחורי הקלעים; היעד: בניית המסלול הפוליטי של תא"ל (במיל') דדי שמחי

תגיות: אלדד יניב, בחירות 2026, דדי שמחי