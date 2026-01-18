האם אחד היועצים הפוליטיים המסקרנים והשנויים במחלוקת בישראל חוזר לעניינים? על פי דיווח באתר 'וואלה', אלדד יניב, מי שהיה אחד הקולות הבולטים בתקשורת הישראלית ונעלם לחלוטין מהעין הציבורית זמן קצר לאחר פרוץ המלחמה, חזר לאחרונה לפעילות מאחורי הקלעים.
על פי הפרסום, יניב מייעץ באופן שוטף לתא"ל (במיל') דדי שמחי, נציב כבאות והצלה לשעבר, שנחשב לאחת הדמויות הפופולריות בקרב מצביעי הימין והמרכז. שמחי בוחן בימים אלו את צעדיו הפוליטיים לקראת הבחירות הבאות, כאשר על הפרק עומדת ההתלבטות בין הקמת מפלגה חדשה לבין השתלבות בשורות מפלגת הליכוד.
מהמהפך בשמאל ועד להיעלמות הפתאומית
לאחר שנים שבהן היה מזוהה עם השמאל ואף הוביל את המחאות נגד ראש הממשלה, עבר יניב מהפך אידיאולוגי והפך לאחד הפאנליסטים הבולטים בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14.
לפני כשנתיים, במהלך שהפתיע את חבריו לעבודה ואת עשרות אלפי עוקביו, החליט יניב לפרוש בפתאומיות מהופעותיו בטלוויזיה, סגר את חשבונותיו ברשתות החברתיות וניתק קשר עם עמיתיו למקצוע. ינון מגל, מנחה "הפטריוטים", טען בעבר כי הלחץ שהופעל על יניב מצד מחנה השמאל הוא שהוביל להחלטתו להיעלם מהמרחב הציבורי.
דדי שמחי: "צריך לעשות סדר במדינה"
כעת, לפי הדיווח, נראה כי יניב בחר לחזור למגרש הפוליטי כיועץ אסטרטגי ולא כדמות חזיתית. העבודה המשותפת עם דדי שמחי, דמות שנתפסת כביטחוניסטית וביצועיסטית, עשויה לסמן את הכיוון אליו מכוונים השניים בבניית האלטרנטיבה הפוליטית הבאה.
בתגובה לידיעה מסר דדי שמחי לוואלה: "אני מתייעץ עם אנשים רבים מכל קצוות הקשת הפוליטית. צריך לעשות סדר במדינה ואני יודע לעשות סדר".
מאלדד יניב לא נמסרה תגובה.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
רון
לא סומך עליו17:06 18.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רון
לא סומך עליו17:06 18.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר