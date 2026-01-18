בשל עבודות לשיפור הבטיחות והקטנת המרווח בין הרציף לרכבת, יחולו שינויים במסלולי הקווים ביום שישי (23.1); רכבת ישראל תפעיל מערך היסעים ללא עלות לטובת הנוסעים

רכבת ישראל מעדכנת על שינויים זמניים בתנועת הרכבות באזור באר שבע, הצפויים להתקיים ביום שישי הקרוב, ה-23.1.26, למשך יום אחד בלבד. השינויים נדרשים לצורך עבודות תשתית לשיפור השירות והבטיחות, שמטרתן הקטנת מרווח העלייה לרכבת מהרציף בתחנות העיר.

אלו השינויים הצפויים ביום שישי:

קו באר שבע מרכז-נהריה: הרכבות בקו זה יופעלו בין תחנות נהריה ותחנת להבים-רהט בלבד. הרכבות לא יעצרו בתחנות באר שבע (צפון ומרכז).

קו הנגב המערבי: השירות הרכבתי לבאר שבע וממנה ימשיך לפעול כסדרו דרך תחנות אופקים, נתיבות ושדרות.

מערך היסעים: רכבת ישראל תפעיל שירות הסעות (שאטלים) ללא עלות כדי לגשר על הפער בתחנות הסגורות.

תנועת הרכבות בקווי באר שבע צפויה לחזור לסדרה המלא במוצאי שבת, ה-24.1.26, עם חידוש השירות.

ברכבת ישראל ממליצים לנוסעים להתעדכן בלוח הזמנים המלא ובמסלולי ההיסעים המדויקים דרך אתר האינטרנט, היישומון הרשמי או במוקד השירות הטלפוני במספר 5770*. למידע על קווי תחבורה ציבורית משלימים, ניתן לפנות למוקד משרד התחבורה ב-8787*.

דוברות הרכבת מסרה: "אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לציבור הנוסעים על ההבנה והסבלנות בזמן ביצוע עבודות השדרוג החשובות הללו".