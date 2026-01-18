נתונים חדשים ומטלטלים שמתפרסמים היום על ידי הביטוח הלאומי, בשיתוף אוניברסיטת בר-אילן, מעלים תמונה מדאיגה בנוגע למצבם הנפשי והתנהגותם של בני הנוער בישראל. על פי המחקר, לא פחות מ-86% מבני הנוער עושים שימוש באופן ממכר ברשתות חברתיות, אלכוהול, חומרים אסורים, הימורים ומשחקי רשת.
בביטוח הלאומי מדגישים כי הנתונים הללו אינם מפתיעים לאור רצף האירועים שחווים הצעירים בישראל בשנים האחרונות. שנתיים וחצי של מלחמה מאתגרת, שקדמו להן שלוש שנים של מגפת הקורונה, יצרו קרקע פורייה להתפתחות התנהגויות סיכון והתמכרויות כמענה למצוקה רגשית.
קשר ישיר למצב הכלכלי
ממצאי המחקר מצביעים על כך שדפוסי ההתמכרות אינם ממתינים לגילאי התיכון; ההרגלים הללו מתחילים להופיע כבר בגיל 12, והם הולכים ומחמירים ככל שבני הנוער מתבגרים.
עוד עולה מהנתונים כי למצב הסוציו-אקונומי בבית יש השפעה מכרעת על חשיפת הצעירים לסכנות. בני נוער שדיווחו על מצב כלכלי "רע מאוד" נמצאו כחשופים ופגיעים הרבה יותר לרוב סוגי ההתמכרויות שנבדקו במחקר.
"לפקוח עיניים ולסייע"
בביטוח הלאומי מבהירים כי פרסום המחקר נועד לשמש תמרור אזהרה לקובעי המדיניות, במטרה לקדם כלים לחיזוק החוסן הלאומי והחברתי בישראל. במוסד פנו להורים ולאנשי חינוך בקריאה דחופה לשים לב לשינויים בהתנהגות בני הנוער.
"עכשיו אפילו יותר, חשוב שכולנו נפקח עיניים, נזהה התנהגויות חריגות ונסייע להתמודד", נמסר מהביטוח הלאומי. "המחקרים הללו הם כלי קריטי להבנת המצב הנפשי בישראל ולבניית תוכניות סיוע שיתנו מענה לדור העתיד".
