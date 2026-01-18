ועדת השרים למילואים בראשות שר הביטחון ישראל כ"ץ אישרה את עקרונות מתווה התגמול והוקרת מערך המילואים לשנת 2026 בסך 6.2 מיליארד ש"ח. שר הביטחון ישראל כ"ץ: "זו הדרך שלנו לומר תודה"

ועדת השרים למילואים בראשות שר הביטחון ישראל כ"ץ התכנסה היום (ראשון), וקיבלה סקירה על פעילות מערך המילואים במהלך השנתיים האחרונות, כשירותו וכן סטטוס מימושן של ארבע החלטות הממשלה שהתקבלו מאז השבעה באוקטובר.

במסגרת הוועדה הציגו נציגי משרד הביטחון ומשרד האוצר את העקרונות להחלטת ממשלה שתובא לאישור הממשלה במהלך השבוע הקרוב לעניין הוקרה, תגמול וזכויות משרתי המילואים לשנת 2026.

עוד באותו נושא השר סמוטריץ' תוקף את רה"מ: "לא מחליפים פרה בחמור" 19:11 | חדשות סרוגים 9 0 😀 👏

בהתאם לסיכום שהתקבל בין שר הביטחון לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' היקף ימי המילואים בשנת 2026 יעמוד על 40,000 ימי מילואים בממוצע ביום. במסגרת ההחלטה החדשה נשמרו התגמולים שניתנו למשרתי המילואים בשנת 2025, כולל תעדוף לוחמים ומפקדים.

בנוסף, לראשונה יוטמע מודל דיפרנציאליות שהוכן על ידי צה"ל שבמסגרתו חיילי המילואים משויכים לשישה מדרגי פעילות המזכים אותם בהטבות לפי אופי וסוג שירות המילואים.

המתווה גובש בעקבות פעילות משותפת של משרד הביטחון, בהובלת שר הביטחון ישראל כ"ץ, ובשיתוף משרד האוצר ויתר משרדי הממשלה הרלוונטיים, בהמשך לשורת החלטות ממשלה שאושרו מאז אוקטובר 2023 בהיקף כולל של כ-20 מיליארד ש"ח. עקרונות המתווה החדש נועדו לתת מענה לצורך המבצעי המתמשך, לשימור כשירות מערך המילואים, ולחיזוק החוסן הכלכלי, המשפחתי והנפשי של המשרתים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "המתווה החדש, בהיקף של 6.2 מיליארד שקלים, מעניק העדפה ברורה למערך הלוחם – מתוך הכרה עמוקה במחיר האישי, במסירות יוצאת הדופן ובתרומה האדירה שלהם לביטחון המדינה. שנת 2025 הייתה שנה של מלחמה קשה ב-7 זירות שונות, שבה משרתי המילואים נשאו על כתפיהם נטל כבד במיוחד. בשנת 2026 קיבלנו החלטה ברורה: להפחית בשליש את מספר ימי המילואים כדי להקל עליהם ולתת להם אוויר לנשימה – אך במקביל לוודא שההוקרה וההטבות לא ייפגעו, אלא יישמרו ואף יגדלו. זו הדרך שלנו לומר להם שמדינת ישראל רואה אותם, מעריכה אותם – ותעמוד תמיד מאחוריהם ומאחורי משפחותיהם. אני מודה לראש הממשלה נתניהו לשר האוצר סמוטריץ' על שיתוף הפעולה בקידום המתווה".

אייל הנס, ראש אגף לחיילים משוחררים ומילואים, משרד הביטחון: "משרתי ומשרתות המילואים נכנסים לשנה השלישית בפעילות עצימה. תרומתם חשובה מאוד ולכן, אנו מחויבים לבניית מענים. אנו נמשיך לבנות עוד מענים מותאמים ביחד עם משרדי וגופי הממשלה, ארגונים ועמותות".