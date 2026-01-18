עיכוב לילי בחיפה, זמר מוכר הועבר לחקירה לאחר שבבדיקת שוטרים אותרה סכין ברכבו, ובהמשך שוחרר ללא תנאים מגבילים

זמר מוכר עוכב אמש (שבת) לחקירה על ידי המשטרה בחיפה, לאחר שבמהלך בדיקה נמצא סכין ברכבו.

האירוע התרחש בסמוך לשעה 23:00, כאשר שוטרים שפעלו בשכונה בעיר ערכו בדיקה לרכב שבו נסע הזמר, ובמהלכה אותרה סכין. על פי עדי ראייה, הזמר הוצא מהרכב והועבר בניידת משטרה לתחנה, לעיני עוברים ושבים שזיהו אותו.

על פי חוק העונשין, החזקת סכין ללא סיבה כשרה מהווה עבירה שעונשה המרבי יכול להגיע עד חמש שנות מאסר. בסביבתו של הזמר מסרו כי מדובר באי הבנה. לדבריהם, מדובר בסכין ישנה שנשכחה בתא הכפפות ברכב. עוד נמסר כי הזמר עוכב לחקירה קצרה בלבד, ולאחריה שוחרר ללא תנאים מגבילים.