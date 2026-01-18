חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 18.01.2026 / 15:25

חברת "SFS מאפים" הודיעה על איסוף מהמדפים של מגוון עוגות מותג "עוגל'ה" בשל תקלה בייצור; הצרכנים מתבקשים שלא לצרוך את המוצרים

תגיות: עובש, עוגה, ריקול