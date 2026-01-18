חברת SFS מאפים, יצרנית מותג העוגות "עוגל'ה", הודיעה היום על ריקול (איסוף מהמדפים) למספר רב של מוצרים. על פי הודעת החברה, עקב תקלה בתהליך הייצור, עלול להופיע עובש על פני שטח העוגה בחלק מהמוצרים.
החברה פועלת לאיסוף המוצרים מהמדפים בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות ומבקשת מהציבור שלא לצרוך את העוגות המופיעות ברשימה.
פירוט המוצרים והברקודים הכלולים בריקול:
עוגת תפוז עוגל'ה 450 גרם: ברקוד 7290103243333
עוגה בטעם שוקולד עוגל'ה 450 גרם: ברקוד 7290103423302
עוגה בטעם שוקולד עוגל'ה 350 גרם: ברקוד 7290002329602
עוגה בטעם תפוז עוגל'ה 350 גרם: ברקוד 7290002329657
עוגת שוקו צ'יפס עוגל'ה 350 גרם: ברקוד 7290002329619
עוגת שוקו צ'יפס עוגל'ה 450 גרם: ברקוד 7290103243296
עוגת שקוצ'ינו עוגל'ה 450 גרם: ברקוד 729000239961
עוגת דבש עוגל'ה 350 גרם: ברקוד 7290002329718
עוגה אנגלית עוגל'ה 350 גרם: ברקוד 7290002329664
עוגה אנגלית עוגל'ה 450 גרם: ברקוד 7290103243319
הריקול מתייחס לכל המוצרים שמופיעים ברשימה ומסומנים בתאריכי תפוגה ("עדיף להשתמש לפני") החל מ-13.03.2026 ועד ל-10.07.2026 כולל.
מחברת SFS מאפים נמסר כי התקלה טופלה למניעת הישנות המקרה בעתיד. החברה מתנצלת על אי הנוחות ומזמינה צרכנים המעוניינים בבירורים לפנות לשירות הצרכנים בטלפון: 04-8660500.
