דיווחים המגיעים בשעות האחרונות מאיראן, המאושרים על ידי גופי ניטור אינטרנט גלובליים, מצביעים על כך שהחיבור לרשת האינטרנט העולמית חוזר לפעול בהדרגה ברחבי המדינה. זאת, לאחר תקופה של שיבושים קשים והחשכה כמעט מוחלטת שהוטלה על ידי השלטונות.

הדיווחים העדכניים על חזרת האינטרנט באיראן מגיעים על רקע סיומם של כשבועיים דרמטיים, שהחלו בגל מחאות נרחב אשר פרץ בסוף דצמבר 2025. מה שהחל כזעם ציבורי על רקע קריסה כלכלית וזינוק במחירי המזון, הסלים במהירות בתחילת ינואר להפגנות פוליטיות נגד המשטר בערים הגדולות, והוביל את השלטונות להפעיל ב-8 בינואר את "מתג ההרג" ולנתק את המדינה מהרשת העולמית.

בניגוד לעבר, הניתוק הפעם היה מתוחכם וסלקטיבי יותר, כזה שאפשר למערכות הבנקאות הפנימיות להמשיך לפעול בעוד האזרחים בודדו לחלוטין מאפליקציות תקשורת ומידע חיצוני. כעת, אף על פי שהרשת חוזרת לפעול בהדרגה, החזרה היא חלקית ומבוקרת בלבד, כאשר הרשתות החברתיות נותרות חסומות והחשש הכבד הוא שבחסות העלטה הדיגיטלית ביצעו כוחות הביטחון דיכוי אלים של המפגינים הרחק מעיני המצלמות והעולם.