מפלגת המילואימניקים בהובלת יועז הנדל הודיעה היום (ראשון) על יציאה לבחירות להנהגת המפלגה והקמת גוף שימנה 30 חברים שיעצבו את הכיוון, החזון והמצע שלה. הם יבחרו את היו"ר ויגדירו את סדרי העדיפויות ואופן קבלת ההחלטות.

מהמפלגה נמסר: "בשבעה באוקטובר המדינה נעלמה, מי שלקח אחריות והציל את מדינת ישראל היה עם ישראל – אזרחים ומילואימניקים. בעקבות הואקום המנהיגותי שעדיין קיים – קמה מפלגת המילואימניקים מתוך אותה המנהיגות שצמחה בחזית, ובין הסבבים הובילה את המאבק למען גיוס לכולם" .

"כתנועת המונים יש חשיבות רבה לתהליך קבלת ההחלטות, וכעת אנחנו מקימים בתהליך דמוקרטי את מנגנוני המפלגה כדי לתת ביטוי והשפעה רחבה לחברי המפלגה. המנהיגות שצמחה בשטח ב-7.10 ומאז, תהיה זו שתציל את ישראל גם במישור הפוליטי..המפלגה קוראת לציבור התומכים להתפקד, להשתתף בבחירת ההנהגה ולקחת חלק במהלך שמתרגם אחריות מהשטח להובלה לאומית.

מועד סיום הגשת מועמדות: יום שלישי, 20.1.26, בשעה 23:59. בחירת ההנהגה תתקיים בתאריך 8.2.26