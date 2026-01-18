שורד השבי שהותקף לכאורה בקטטה מחוץ למועדון בתל אביב, הוא רום ברסלבסקי. על פי הדיווח ב-i24, התוקף הוא בן זוגה של נסרין קדרי

לאחר שהבוקר (ראשון) פורסם כי חטוף ששוחרר משבי חמאס הותקף מחוץ למועדון בתל אביב על ידי בן זוגה של מזרת מוכרת, כעת הותר לפרסום כי מדובר ברום ברסלבסקי.

על פי הדיווח בi24NWES, התוקף הוא בן זוגה של נסרין קדרי. שורד השבי מסר גרסה מפורטת לאירועים. לדבריו, בשלב מסוים חברו ניסה פעם נוספת להכניס אותם, ואז פגש את הזמרת, שלטענתו אמרה לו שהוא יכול להיכנס. "עלינו יחד למועדון, אבל כשהגענו היא כבר לא הייתה במקום ולא נתנו לנו להיכנס. נפגעתי מאוד", אמר.

