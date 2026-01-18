לאחר שהבוקר (ראשון) פורסם כי חטוף ששוחרר משבי חמאס הותקף מחוץ למועדון בתל אביב על ידי בן זוגה של מזרת מוכרת, כעת הותר לפרסום כי מדובר ברום ברסלבסקי.
על פי הדיווח בi24NWES, התוקף הוא בן זוגה של נסרין קדרי. שורד השבי מסר גרסה מפורטת לאירועים. לדבריו, בשלב מסוים חברו ניסה פעם נוספת להכניס אותם, ואז פגש את הזמרת, שלטענתו אמרה לו שהוא יכול להיכנס. "עלינו יחד למועדון, אבל כשהגענו היא כבר לא הייתה במקום ולא נתנו לנו להיכנס. נפגעתי מאוד", אמר.
לטענתו, בהמשך יצאו שני גברים מהמועדון, ואחד מהם -בן זוגה של הזמרת- התעמת איתו ועם חברו. לדבריו, בן הזוג צעק לעברו: "זה שאתה חטוף לא אומר שאתה יכול לדבר איך שאתה רוצה", ובהמשך תקף את חברו. שורד השבי טוען כי ניסה להרחיק את ידו – ואז הוכה בפניו: "ניסיתי להעיף לו את היד – ואז הוא נתן לי אגרוף לפנים".
