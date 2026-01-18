הגשם חזר – ואיתו חסימות הכבישים: משטרת ישראל עדכנה כי כביש 90 נחסם לתנועת רכבים כעת (ראשון) בשני הכיוונים מצומת נחל דוד ועד מלונות ים המלח, זאת בשל הצפות וחשש לביטחון משתמשי הדרך.
"שוטרי המחוז הדרומי ושוטרי התנועה הארצית פרוסים בכל רחבי הדרום מבצעים חסימות, מסייעים בחילוץ רכבים ומכווינים את התנועה" נמסר. עוד קראו לציבור הנוסעים: "אנא אפשרו לשוטרים לבצע תפקידם".
כזכור, הבוקר המשטרה הזהירה כי קיים צפי לשיטפונות בנחלים שקמה ולכיש, העלולים לגרום לחסימות צירים ושיבושי תנועה. בנוסף, קיים צפי להצפות עירוניות בערים אשדוד, אשקלון וקרית גת, העלולים לגרום לחסימות מקומיות ולסיכון משתמשי הדרך והולכי הרגל.
לאור שיקולי שמירה על שלום הציבור ובטיחות משתמשי הדרך, במהלך היומיים הקרובים ובהתאם להתפתחויות מזג האוויר, ייתכנו חסימות יזומות של כבישים ברחבי הדרום. המשטרה מבקשת מהציבור לתכנן מראש את נסיעותיו, להימנע מהגעה לאזורי סיכון, ולהתאים את מסלול הנסיעה לתנאי מזג האוויר הצפויים.
