מעין אור (33) מתל אביב כבשה אמש (מוצ"ש) את תחרות הסלאם הגדול 2025 של פואטרי סלאם ישראל, והפכה לנציגת המדינה באליפות העולם בספוקן וורד שתתקיים השנה בפריז. זו השתתפותה הראשונה בתחרות, והיא ניצחה בהצבעת קהל מובהקת על פני שישה פיינליסטים נוספים.

הטקסט שנתן את הטון: "מעין עם י' אחת"

אחד משני הטקסטים שביצעה בגמר, "מעין עם י' אחת", הפך לרגע המרכזי של הערב. בשיר-נאום חד, הומוריסטי וכואב כאחד, מעין מתמודדת עם השאלה הפשוטה-לכאורה של איות שמה: מעין עם י' אחת.

היא מדברת על הפער בין "טעות קטנה" לכאורה לבין הפגיעה בזהות, על האופן שבו אות אחת הופכת לסמל של שייכות, עתיד וכבוד עצמי. הטקסט עובר בזריזות מהאישי מאוד – הקריאה של אמא, התחושה של "לא באים לקראת הבן אדם" – אל הביקורת החברתית-לשונית: "נזיפה" בהחלטות האקדמיה ללשון העברית, הכתיב החסר, והתחושה שמישהו מלמעלה מחליט מה "נכון" ומה "לא כל כך צריך".

בין השאר היא מציגה דוגמאות קומיות ומדויקות להשפעה הדרמטית של אות י' אחת: שירי מימון שהופכת לשיר ממון, גלילים של נייר שנהפכים לגללים של ניר, שנייה עם בייבי שמתהפכת לשנה עם ביבי. דרך ההומור החד הזה היא חושפת כמה אות אחת קטנה יכולה לשאת על גבה משמעויות תרבותיות, פוליטיות ואישיות עמוקות.

"אהבה" – הקושי שבמילים

הטקסט הנוסף, "אהבה", הציג צד אחר ואינטימי יותר. מעין ניסתה לתאר את הקושי – ואולי אף את חוסר האפשרות -לבטא אהבה במילים. השיר נע בין חשיפה כנה לבין ההכרה שהשפה תמיד נופלת קצת קצר מהרגש עצמו.

שני הביצועים, שתוארו כחדים, מצחיקים וחשופים, הצליחו לכבוש את הקהל ולזכות באהדתו המלאה.

יוצרת שחיה על התפרים

מעין אור היא מאלתרת, מחזאית, תסריטאית ושחקנית – בוגרת ניסן נתיב, תלמידה במסלול תסריטאות בסם שפיגל, חברה בקבוצת האימפרוביזציה "פורפליי" ומופיעה בתיאטרון תמונע. הרקע הרב-תחומי הזה ניכר היטב בפואטרי סלאם שלה: שילוב של שירה מדוברת, תיאטרליות, טיימינג של סטנד-אפ וקשר ישיר, כמעט בלתי-אמצעי, עם הקהל.

הז'אנר עצמו מאפשר לה לכתוב אינטימיות בלי להתנצל, להציב את היצירה הנשית במרכז הבמה ולשאול שאלות גדולות דרך פרטים קטנים מאוד – כמו אות י' אחת.