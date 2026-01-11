הבוקר (ראשון) נרשמת התפתחות דרמטית בפרשת המסמכים המסווגים ("פרשת הבילד"), כאשר יחידת להב 433 של המשטרה זימנה לחקירה את צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה. החשד המרכזי שנבדק: שיבוש מהלכי משפט וחקירה בנסיבות מחמירות. לפני שעוכב לחקירה – המשטרה ביצעה חיפוש בביתו של ברוורמן

הזימון לחקירה מגיע כצעד מתבקש וישיר בעקבות הראיון שהעניק פלדשטיין לעמרי אסנהיים בתוכנית "זמן אמת" בכאן 11, שם חשף לראשונה את מה שמכונה כעת במערכת אכיפת החוק: "תקרית החניון".

על פי עדותו של פלדשטיין, כחודש לפני מעצרו המתוקשר, הוא קיבל זימון דחוף ומבהיל מצחי ברוורמן להגיע לקריה בתל אביב באישון לילה. המפגש לא נערך בלשכה מסודרת, אלא התקיים במיקום חריג: חניון תת-קרקעי בקומה מינוס 4.

פלדשטיין תיאר שברוורמן נכנס לרכבו, הציג בפניו פתק עם רשימת שמות של קצינים וחיילים (שחלקם הפכו בהמשך לחשודים המרכזיים בפרשת גניבת המסמכים), ושאל אותו: "אתה מכיר את השמות האלה?".

גולת הכותרת של החשד המשטרתי מתמקדת במשפט אחד שפלדשטיין מייחס לברוורמן באותה שיחה. לאחר שפלדשטיין השיב בשלילה לגבי היכרותו עם השמות, ברוורמן חשף בפניו כי מתנהלת חקירה סמויה של המלמ"ב (הממונה על הביטחון במערכת הביטחון) שעשויה להגיע עד ללשכת ראש הממשלה. באותו רגע, כך לפי העדות, אמר ברוורמן את המשפט המפליל לכאורה: "אני יכול לכבות את זה".

לאחר הריאיון, בסביבתו של ברוורמן מיהרו להכחיש את הטענות מכל וכל, וכינו את דברי פלדשטיין "שקר מוחלט של אדם נואש". נבדק האם איכונים סלולריים וצילומים ממצלמות האבטחה הרבות הפזורות בקריה ובחניוניה מאמתים את עצם המפגש הלילי החריג בין השניים במועד ובשעה שנקב פלדשטיין.

מהמשטרה נמסר: "הבוקר עוכב לחקירה ע"י שוטרי להב 433, בכיר בלשכת רה"מ בגין חשד לשיבוש הליכי חקירה. החשוד הובא למשרדי היחידה וכעת נחקר באזהרה".