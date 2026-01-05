ח"כ אחמד טיבי ודובר המשטרה אריה דורון התנגשו בשידור חי בערוץ 13, טיבי תקף את דובר המשטרה באמירות קשות, כינה אותו "פקיד מושתן" ו-"פרחח"

חבר הכנסת אחמד טיבי, ודובר משטרת ישראל אריה דורון התנגחו בעימות משודר וחריף ביותר, במהלך ראיון בתוכנית ״שיחת היום״ עם לוסי אהריש ברשת 13.

חבר הכנסת טיבי תקף את משטרת ישראל, על רקע מבצע האכיפה המוגבר, ומותו של תושב היישוב, מוחמד חסין תראבין, בן ה-35. תראבין נורה על ידי שוטר במהלך מבצע האכיפה המתרחש ביישוב.

אירוע הירי נמצא כעת בעיצומה של חקירת מח"ש, השוטר שירה בתארבין נשלח למעצר בית בין חמישה ימים כחלק ממאמצי החקירה.

ח"כ טיבי תקף את המשטרה בחריפות, והאשים את השוטרים בביצוע "הוצאה להורג" בתראבין, ואף הגדיר את המשטרה כ"מאפיה" וטען כי השוטרים טשטשו ראיות.

אריה דורון, דובר המשטרה, שנכח באותה העת לאולפן יצא כנגד דבריו הקשים של טיבי ותקף "תתבייש לך! חבר כנסת בישראל שקורא למשטרה מאפיה".

בתגובה, תקף טיבי את דובר המשטרה בשורה של אמירות קשות, "תסתום את הפה שלך פקיד מושתן", וכנוסף כינה את דורון "אפס", ו"פרחח רחוב" ועוד הוסיף ואמר כי הוא "פרחח, איש ליכוד שהוא דובר משטרה".

מדוברות המשטרה נמסר : "אנו מגנים מכל וכל את דבריו של חה״כ אחמד טיבי, אשר כינה את דובר המשטרה בכינוים מבזים, שיש בהם לא רק לשון הרע אלא גם מהווים עבירה פלילית של העלבת עובד ציבור, אשר תטופל בהתאם. מובהר כי נגן על כבודם של לובשי המדים, אשר עושים לילות כימים לשמירה על בטחונם של אזרחי ישראל וביניהם אחמד טיבי. לא נשתוק אל מול התנהלות משתלחת ושיח בלתי מכבד כלפי שוטרים מכל גורם ובכל מסגרת , לרבות אלו, המנצלים את חסינותם לרעה ועולבים בשוטרים ובקצינים. אנו מצפים מחה״כ אחמד טיבי ומהממונים עליו, לפרסם התנצלות פומבית ודורשים מערוצי התקשורת שלא להוות פלטפורמה להתנהגות כגון זו".

גם מפלגת חדש תעל פרסמה הודעת תגובה, בה נמשכה המתקפה: "מי שמנסה להפוך את הדיון מתיק רצח לחשבון על ניסוח, עושה זאת כדי לטשטש פשע, לכסות על כישלון ולהגן על מערכת שאיבדה שליטה ומצפון. ח״כ אחמד טיבי תיאר את המציאות כפי שהיא, הוצאה להורג בדם קר, פשע נתעב, והאמת הזו צורבת למי שאחראים לה.

דובר המשטרה, דורון, שהשתלח בחכ טיבי, נבחר ציבור, אינו סמכות מוסרית ואינו דמות מקצועית. הוא עסקן ליכוד כושל, שמונה כדובר כושל, ומתפקד בהתאם. מי שנכשל פוליטית הוצנח למערכת אכיפת החוק, וכעת מנסה להשתיק ביקורת במקום להסביר איך אזרח נרצח הפתח ביתו באופן נפשע. רמתו אפסית, ואחריותו, כמו אחריות השר שמינה אותו, כבדה".