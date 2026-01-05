יו"ר המחנה הממלכתי בני גנץ התייחס לאפשרות שישראל תתקוף באיראן: "אין הסכם שמרחיק ממנה את הגרעין, להיפך. אנחנו עומדים היום מול אירוע מכונן באיראן"

בפתח נאום דיון 40 חתימות בכנסת, מתייחס יו"ר המחנה הממלכתי בני גנץ, לסערה שעורר גולדקנופף כשענד טלאי צהוב. "איך הפכו אנשים שמשווים סנקציות נגד מי שמשתמט מצה"ל לטלאי צהוב שענדו היהודים בשואה, לשותפיך הטבעיים? איך אפשרת לליכוד להפוך מהליכוד של בגין לליכוד של בן גביר?", אמר גנץ במליאת הכנסת.

עוד אמר גנץ והתייחס להתבטאויות האחרונות של בן גביר: "איך יושב לצדך בקבינט שר גזען שקורא לשים את ראש השב"כ בצינוק? איך אתה משאיר בקואליציה שלך אנשים שפורצים לבסיס צבאי ומפעילים אלימות כלפי חיילי צה"ל? אתה גדלת על בגין שנאבק מול בן גוריון על זכויות הפרט ועליונות המשפט. אתה רואה באנשים שאומרים שתנועת הלהט"ב מסוכנת מחיזבאללה – שותפים טבעיים? מה טבעי בזה?".

"אפילו לא גינית שר בכיר שקורא לנשיא בית המשפט העליון – 'מגלומן אלים שגונב את הדמוקרטיה הישראלית' שאומר שהתוצאה של ההתנהלות שלו תהיה "שנדרוס אותו". כל יום אנחנו מתקרבים למשבר חוקתי, בכל שעה משרתי צה"ל ומשפחות המילואים נפגעים. זה לא בלוק הימין – זה בלוף הימין", טען גנץ.

לאחר מכן התייחס גנץ לאפשרות שישראל תתקוף באיראן: "למעלה מחצי שנה אחרי מבצע 'עם כלביא' – ואין הסכם שמרחיק את הגרעין מאיראן. להפך. אנחנו עומדים היום מול אירוע מכונן באיראן. אסור למצמץ או להסס – ישראל חייבת להתכונן לאפשרות של תקיפה נוספת בקרוב. נתניהו – זה הזמן להפסיק לפרק את הבית מבפנים, ולהתמקד באתגרים האדירים וגם ההזדמנויות מבחוץ. לגייס את ארצות הברית שוב, ולתמוך בעם האיראני מול משטר האייתולות – עד שיכנע או יקרוס".

עוד ציין גנץ בהקשר לאיראן: "אסור להחמיץ את ההזדמנות. אם צריך – תחזור עכשיו לוושינגטון. יהיה לך כל גיבוי מבית שתצטרך. אסור לתת למשטר המסוכן של טהראן לנצח את העם האיראני, את המזרח התיכון ואת העולם. לא בטוח שהזדמנות כזו תחזור."

גנץ התייחס גם לפרשת המעורבות הקטארית בלשכת רה״מ: "איך אתה שהגדרת תמיד את ביטחון ישראל כמשימת חייך – מאפשר לקטאר לחדור לעומק הלשכה שלך?. אם ידעת – זה חמור יותר מכל התיקים שמנהלים נגדך בבתי המשפט כרגע".

עוד אמר: "נתניהו, תסתכל לי בעיניים. שנינו, גם אני וגם אתה, יודעים שאלי פלדשטיין היה עובד שלך. הוא היה צמוד אליך לאורך המלחמה. הוא היה איתנו בבור. הוא היה לידנו באקווריום בלשכה. אני ראיתי אותו בעיניים שלי. אז תכף תעמוד פה, ואני מציע לך להישיר מבט לעם ישראל וסוף סוף להסביר לו איך אדם שקיבל כסף מקטאר ישב לצידך ברגעים הכי מכריעים לביטחון ישראל? אם לא ידעת – תפטר את כל מי שהיה לו יד בנושא. עכשיו. בלי משחקים. ואם ידעת – זה חמור יותר מכל התיקים שמנהלים נגדך בבתי המשפט כרגע. זו פגיעה קשה ביטחון המדינה. לעם ישראל מגיע הסבר".