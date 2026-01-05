כוחות צה"ל תקפו לפני זמן קצר מחבל מארגון הטרור חמאס בדרום רצועת עזה. על פי דיווח הצבא, המחבל תכנן לבצע מתווה טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים באזור בטווח הזמן המיידי, והיווה איום ממשי על הלוחמים בשטח.
בשל הדחיפות המבצעית והאיום הנשקף לכוחות, בוצעה תקיפה מדויקת לעבר המחבל. בצה"ל מדגישים כי טרם התקיפה ננקטו צעדים שונים כדי לצמצם ככל הניתן פגיעה באזרחים שאינם מעורבים. צעדים אלו כללו שימוש בחימוש מדויק, הפעלת תצפיות מהאוויר ושימוש במידע מודיעיני ממוקד.
כוחות צה"ל תחת פיקוד הדרום נותרים פרוסים במרחב בהתאם לסיכומים ולהסכם, ובמערכת הביטחון מבהירים כי הצבא ימשיך לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי על ביטחון הכוחות הפועלים ברצועה.
