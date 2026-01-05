בדברי ההספד תיאר נשיא העליון את דמותו המקצועית והאישית של השופט בני שגיא, עמד על תרומתו למערכת המשפט, ועל החלל שהותיר מותו הפתאומי בלב הרשות השופטת ובקרב עמיתיו

נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, ספד היום (שני) לנשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, השופט בני שגיא, בטקס ההלוויה שנערך בבית העלמין קריית שאול.

בפתח דבריו אמר השופט עמית: "אני עומד כאן ולא מאמין. מסרב להאמין שמסע חייך נגדע בצורה כל כך פתאומית וכואבת". עוד הוסיף: "אנחנו עומדים כאן עם בני משפחתך, עם חבריך ומוקיריך הרבים, ועדיין לא מאמינים, לא מעכלים שזה קרה".

בהתייחסו לפועלו המקצועי של שגיא אמר נשיא העליון כי "בחוגים המשפטיים, השם בני שגיא הוא מילה נרדפת למקצועיות, מסירות, נחישות וחשיבה מחוץ לקופסה", וציין כי "בני היה כוכב עולה בשמי הרשות השופטת, הוא מונה לשיפוט בגיל צעיר והלך מחיל אל חיל עד לנשיאות בית המשפט המחוזי בבאר שבע".

עמית תיאר את עבודתו היומיומית של שגיא ואמר: "יום-יום היה בני מגיע מוקדם בבוקר להיכל המשפט, נכנס לאולם ומתיישב לעשות משפט. בלי כותרות, בלי רעש וצלצולים, פשוט לעשות משפט". לדבריו, "ימי המוקד הארוכים שלו היו שיעור מרתק הן בדין הפלילי והן בהבנת האדם".

עוד אמר נשיא העליון כי שגיא "ידע להקשיב באמת לבעלי הדין", והדגיש: "הוא היה מומחה של התפרים העדינים שבין המשפט למציאות החיים". בהתייחסו לאישיותו הוסיף: "בני היה אדם גדול במלוא מובן המילה, כישרון משפטי יוצא דופן, ואיש עם לב ענק, כזה שכולם אוהבים לאהוב".

על תפקידו הניהולי אמר עמית: "בתפקידיו כסגן נשיא וכנשיא היה בני כוח טבע של ממש", והוסיף כי "הוא ניהל מתוך ראייה מערכתית ותפיסת צדק, והקפיד להוביל קודם כל באמצעות דוגמה אישית".

בדבריו הזכיר עמית גם את הקשר הקרוב בין שגיא למנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל, ואמר: "קשר מיוחד ועמוק חיבר ביניהם, חברות אמת שנבנתה לאורך שנים". בפנייה אישית הוסיף: "צחי, אני יודע שאיבדת חבר נפש ושותף לחיים, אני משתתף בצערך".

לקראת סיום ציטט נשיא העליון מדברים שכתב שגיא עצמו בעבר: "שופט הוא בשר ודם אשר נדרש מדי יום לקבל החלטות מורכבות בעניינם של בני אדם כמותו", והוסיף: "נאה דרשת, בני, ונאה קיימת".

את דבריו חתם בפנייה למשפחתו של שגיא: "אין מילים שיהיו נחמה הולמת. אנחנו מרכינים ראש בכאב עמוק, ומבקשים לחבק אתכם בשם מערכת שלמה", ולבסוף אמר: "אנחנו נתגעגע אליך מאוד. חבל על דאבדין ולא משתכחין".