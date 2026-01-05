שר האוצר מתייחס לרפורמת החלב ואומר כי היא הצעד הנכון במדיניות הכלכלית של ישראל: "זה לא נוח, זה לא פופולרי אצל כולם – אבל זה הכרחי". על המצב הביטחוני הוסיף: "אם חמאס לא יתפרק מנשקו – אנחנו נפרק אותו"

שר האוצר ויו"ר סיעת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' מתייחס היום (שני) למספר סוגיות בפתח ישיבת הסיעה. בתחילת דבריו סמוטריץ' מדבר על המצב הביטחוני בנגב: "אי אפשר להתעלם מהמציאות הקשה: בנגב מסתובבת כמות בלתי נתפסת של נשק בלתי חוקי. נשק שמאיים על חיי אזרחים, על שלטון החוק ועל הריבונות של מדינת ישראל. זה לא עניין מגזרי, זה לא עניין פוליטי – זה עניין לאומי"

סמוטריץ' מציין כי "מדינה שלא אוספת את הנשק הבלתי חוקי משטחה מאבדת שליטה. האחריות כאן ברורה: משטרת ישראל חייבת להיכנס לאירוע בעוצמה, בנחישות ובגיבוי מלא של הממשלה. לא בהצהרות – במעשים. איסוף נשק, אכיפה אמיתית, והשבת הביטחון לאזרחי הנגב. זה מבחן של ריבונות, ואנחנו לא מתכוונים להיכשל בו".

הוא גם חיזק את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "על המאבק הנחוש שלו ולקרוא לו מכאן להתמיד בכך ולהרחיב את המבצע הזה ללוד, ליפו, לצפון ולאיזור המשולש ולהחזיר את המשילות לאזרחי ישראל כולם. אלה מסוג הרגעים שאני שמח וגאה במיליארדים שהשקענו במשטרה בתקציבי המדינה בשנות כהונתי כשר אוצר. איתמר, אני והממשלה כולה מאחוריך".

בנוגע לרפורמת החלב אומר סמוטריץ' כי זו הדרך להוזיל את יוקר המחיה בישראל: "יכול להיות כאן זול. לא כסיסמה, לא כהבטחה ריקה – כמדיניות. אנחנו עושים את מה שצריך כדי שיהיה כאן זול. פותחים שווקים לתחרות, שוברים מונופולים, מפחיתים חסמים, נוגעים באינטרסים שהתרגלו שלא יגעו בהם. זה לא נוח, זה לא פופולרי אצל כולם – אבל זה הכרחי".

בנוגע למחאת הרפתנים אומר סמוטריץ': "אחרי שמועצת החלב ותנובה ראו שההשמצות נגדי והחיבור של סמוטריץ' לארדואן ואבו מאזן לא מזיזות את המדיניות הכלכלית שלי נגד יוקר המחייה, הם החליטו לצאת למאבק כוחני ולחסום כבישים. אני מכבד ואוהב מאד את הרפתנים ואני מבקש להדגיש – הרפורמה הזו דואגת להם ועוטפת אותם. עם חלקם אני מדבר, הם חוששים מאד מתנובה. אני קורא לאחיי הרפתנים, אל תפחדו מתנובה. בואו להידבר. דלתי פתוחה בפניכם, אני קשוב מאד. חלקכם מדברים איתי בפרטי ומבקשים שאקדם את הרפורמה הזו חרף התנגדות המונופולים ובראשם תנובה. אל תפחדו!".

עוד אמר סמוטריץ' בנוגע למחאת הרפתנים: "חסימות הכבישים היום שמארגנת תנובה, נועדו לחסום ממשקי הבית בישראל מחיר זול על גבינות ומוצרי חלב. זהו מאבק מונופלים שרוצים לחסום המאבק ביוקר המחייה. כשר אוצר יש לי חובה לא להיכנע לזה. אני צריך לספוג את ההתקפות האלה כדי שיהיה כאן זול יותר. מי שמבקש לחסום את המאבק ביוקר המחייה לא יצליח – לא במשמרת שלי. פשוט, כי יכול להיות כאן זול ואני נחוש להוכיח שזה אפשרי".

עוד באותו נושא ברקע המחאות: רפורמת החלב אושרה פה אחד בוועדת השרים לחקיקה 12:47 | נחום פרי 2 0 😀 👏

לסיום התייחס סמוטריץ' למצב הביטחוני בימים אלו: "מדינת ישראל נמצאת בנקודת זמן רגישה. אנחנו מתקרבים לרגע שבו ישראל תידרש לפעול בעוצמה נגד חמאס. חלון הזמנים הבינלאומי לא יישאר פתוח לנצח. הסבלנות של העולם – וגם שלנו – אינה אינסופית. המסר צריך להיות חד וברור: אם חמאס לא יתפרק מנשקו – אנחנו נפרק אותו מנשקו. אין דרך אחרת להבטיח ביטחון לאזרחי ישראל. אין דרך אחרת להחזיר הרתעה. אין דרך אחרת להבטיח עתיד לילדים שלנו".