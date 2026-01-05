שלושה לילות, שעות ארוכות של חסימות וציר תנועה מרכזי במטרופולין תל אביב שיעצור כמעט לגמרי, כך ייראו הלילות הקרובים באיילון

כביש איילון צפון ייחסם לתנועה במהלך שלושה לילות בשבוע הקרוב, זאת במסגרת עבודות להקמת גשר יצחק נבון בתל אביב-יפו. החסימה תתבצע בקטע שבין מחלף השלום למחלף ההלכה, ותכלול גם את רמפת הכניסה לאיילון צפון במחלף השלום.

על פי הודעת הגורמים המבצעים, הכביש ייחסם בימים שני 5.1, רביעי 7.1 וביום שני הבא 12.1, בין השעות 23:00 בלילה ועד 05:00 לפנות בוקר.

העבודות מבוצעות על ידי משרד התחבורה באמצעות חברת נתיבי איילון, בשיתוף תל אביב-יפו, כחלק מהקמת גשר יצחק נבון. הגשר צפוי לחבר את שכונת נחלת יצחק מרחוב עמק ברכה אל מרכז העסקים מידטאון, ולשפר את הקישוריות בין מזרח העיר למרכזה.

גשר יצחק נבון, שאמור להיפתח לתנועה בעוד כשנתיים וחצי, יהיה באורך של כ-104 מטרים ויכלול כביש דו-סטרי, שבילי אופניים רחבים שיתחברו לרשת שבילי האופניים העירונית, וכן מדרכות רחבות ומוצללות להולכי רגל.

הקמת הגשר מתבצעת על ידי חברה בינלאומית, ותבוצע בשיטת דחיקה ייחודית שטרם יושמה בישראל. בימים אלה מוקם הבסיס לדחיקת הגשר, כאשר בחודשים הקרובים תימשך הדחיקה עצמה ללא הפרעה לתנועת כלי הרכב באיילון.

בשל העבודות צפויים שינויים במסלולי התחבורה הציבורית באזור. במשרד התחבורה ממליצים לציבור הנהגים והנוסעים להתעדכן מראש באמצעות מוקד המידע *4515 ובאמצעות יישומוני התחבורה הציבורית.