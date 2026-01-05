בשבוע שעבר טען חבר הכנסת אביגדור ליברמן בגלי צה"ל, כי סין מעבירה לאיראנים מערכות הגנה אוויריות. ליברמן אמר אז כי "חלמתי את זה בלילה". בהמשך לכך שאלנו אותו האם יש לו מידע על כך שתהיה בקרוב הסלמה מול איראן. כך הוא השיב.
אבי
ליברמן הוא רוסי אוקראיני או מולדובי??????????14:22 05.01.2026
