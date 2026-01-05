יעל שלביה מקבלת הצעות ענק משתי חברות משקפיים לאחר סיום החוזה עם המותג של עומר אדם. הסכום: 800 אלף שקלים. האם תתחרה באקס? כל הפרטים על המאבק הפרסומי והרקע הזוגי

יעל שלביה, אחת הדוגמניות הבולטות בישראל, עומדת בפני הזדמנויות חדשות בתחום האופטיקה. כל זה קורה אחרי שסיימה את דרכה במותג "קאטליה" השייך לרשת אופטיקנה ולזמר עומר אדם. שתי חברות גדולות בתעשייה מציעות לה חוזים משמעותיים, כשהסכום הנאמד מגיע לכ-800 אלף שקלים, לפי פרסום של גיל שמעלי ב-mako.

הדוגמנית טרם קיבלה החלטה, בעוד הרקע הזוגי עם האקס מוסיף עניין לתהליך.

הפרידה המקצועית בין יעל שלביה לאדם הגיעה כשנה לאחר סיום מערכת היחסים הרומנטית ביניהם, שהסעירה את הציבור הישראלי. שיתוף הפעולה ב"קאטליה" נמשך כשנתיים, ובחודש האחרון הודיע המותג כי הדוגמנית לא תמשיך. במקומה נבחרה סאן מזרחי, שכבר החלה להוביל את הקמפיינים.

מאבק על הפרזנטורית

בשבועות האחרונים, חברות פרסום מובילות פנו ליעל שלביה עם הצעות אטרקטיביות. הגורמים בענף רואים בה הזדמנות להתחרות ישירות במותג של אדם, והתג המחיר משקף את הפוטנציאל השיווקי שלה. עם זאת, הדוגמנית שומרת על זהירות. "היא לא רוצה שזה ייראה כצעד מכוון. היא תיקח את זה רק אם זה באמת יתאים לה והיא תרגיש שזה נכון לה", סיפרו מקורבים, לפי דיווח ב-mako.

בין עבר להווה

הדינמיקה בין שלביה לאדם ממשיכה לעורר עניין, כאשר כל צעד מקצועי נבחן בעדשה זוגית. בעוד הדוגמנית שוקלת את הצעותיה, התעשייה והקהל צופים בהתפתחויות.