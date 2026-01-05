אחרי שאיבדו נקודות מול האחרונה בטבלה. מועדון הפאר האנגלי מנצ'סטר יונייטד הודיע על פיטורי המאמן רובן אמורים אחרי 14 חודשים

אחרי שאיבדו נקודות מול האחרונה בטבלה. מועדון הפאר האנגלי מנצ'סטר יונייטד הודיע היום (שני) על פיטורי המאמן רובן אמורים אחרי 14 חודשים.

הודעת המועדון: "מנצ'סטר יונייטד נמצאת במקום השישי בפרמייר ליג, הנהגת המועדון קיבלה בעל כורחה את ההחלטה שזה הזמן הנכון לעשות שינוי. זה ייתן לקבוצה את ההזדמנות הטובה ביותר לסיים במקום הגבוה ביותר האפשרי בפרמייר ליג". "המועדון מבקש להודות לרובן על תרומתו למועדון ומאחל לו בהצלחה בעתיד".

אחרי התיקו מול האחרונה בטבלה וולבס אמר אמורים שהוא רואה בעצמו "המנג'ר של מנצ’סטר יונייטד, לא המאמן". הוא הוסיף: "זה יימשך ככה 18 חודשים, או עד שהדירקטוריון יחליט לשנות. אני לא מתכוון להתפטר. אעשה את העבודה שלי עד שיגיע מישהו אחר להחליף אותי".

המאמן הפורטוגזי מונה בנובמבר 2024, כדי להושיע את המועדון שבמשבר מאז עזיבתו של אלכס פרגוסון ב-2013. הוא הגיע במקומו אריק טן האח, אך שבר שיאין שלילים. הוא סיים עם יונייטד במקום ה-15, הגרוע ביותר של השדים האדומים בתקופת הפרמיירליג. הוא אמנם הגיע לגמר הליגה האירופית אך הפסיד שם לטוטנאהם שחגגה על חשבונו תואר ראשון אחרי למעלה מעשור.