הזמר המצליח ושופט "הכוכב הבא" איתי לוי, הופיע מול אלפי לוחמים ומפקדים בעצרת חטיבת כפיר, וביצע לראשונה את "מוכנים תמיד" – ההמנון החדש שיצר יחד עם רון ביטון. צפו

ערב מרגש התקיים אמש (ראשון) בעצרת לציון 20 שנה לחטיבת כפיר, שבה הופיע הזמר איתי לוי מול כ-4000 לוחמים, מפקדים ובני משפחותיהם. לוי שר לראשונה את "מוכנים תמיד", ההמנון החדש של החטיבה, לצד מיטב להיטיו האהובים.

העצרת נערכה בנוכחות מפקד פיקוד מרכז אלוף אבי בלוט, מפקד זרוע היבשה אלוף נדב לוטן ומפקד חטיבת כפיר אלוף-משנה א'.

צפו בקטע מתוך ההופעה של איתי לוי ללוחמי כפיר:

ההמנון החדש: "מוכנים תמיד"

השיר "מוכנים תמיד" מבוצע על ידי איתי לוי, ונכתב והופק על ידי רון ביטון (רון בי), בשיתוף עם ענף התרבות של צה"ל. ההמנון הוצא בשנה האחרונה, והביצוע החי בעצרת היה הפעם הראשונה שבה שר לוי את השיר מול לוחמי ומפקדי החטיבה.

המהלך החל כאשר צה"ל פנה לאיתי לוי בבקשה להוביל את פרויקט ההמנון. לוי נענה מיד והציע לעשות זאת בהתנדבות מלאה. מתוך רצון ליצור המנון עכשווי ובעל פוטנציאל להפוך ללהיט, חיבר איתי את רון ביטון ליצירת השיר.

הופעה מול אלפי לוחמים ובני משפחות

במהלך הערב המרגש, איתי לוי עלה לבמה והופיע עם מיטב הלהיטים האהובים שלו, לצד הביצוע ההיסטורי של ההמנון החדש. הקהל, שכלל כ-4000 לוחמים ובני משפחותיהם, בנוכחות בכירי הפיקוד, קיבל את ההופעה בהתרגשות רבה.

האירוע סימל את החיבור בין התרבות הישראלית לצה"ל, תוך הדגשת הערכה ללוחמים שמגנים על הבית מדי יום.