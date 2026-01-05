שנתיים של געגוע. אתמול (ראשון) נערכה אזכרה במשואות יצחק לסרן נריה זיסק הי"ד, ליד חלקת הקבר בחלקה הצבאית. תת אלוף בני אהרון, מי שהיה מח"ט 401 בתקופת המלחמה נשא דברים.
נריה זיסק מפל"ג שריון בגדוד 52, עוצבת 'עקבות הברזל' (401), נפל בקרב בצפון רצועת עזה, בן 24 בנופלו בדצמבר 2023. הועלה מדרגת סגן (במיל') לדרגת סרן (במיל') לאחר מותו.
באולם של היישוב באזכרה, נשאו דברים הרב מאיר נהוראי – רב הישוב, אדיר נעמן – ראש המועצה שפיר, עטרה רדה – אחות של נריה, דולב סהר – חבר ילדות, סגן אלוף דניאל אלה – מי שהיה מג"ד 52 בתקופת המלחמה.
עומר בראל- מצוות הטנק.
הזמר גולן אזולאי שר באזכרה.
