על פי הדיווחים בתקשורת האיראן מדובר בתרגיל צבאי שמתבצע במספר ערים בהן טהרן ושיראז. במקביל דווח כי מדד הפיצה בפנטגון מרקיע שחקים, בפעם הקודמת שזה קרה – ארצות הברית תקפה באיראן

משמרות המהפכה של איראן החלו הערב (ראשון) בתרגיל צבאי הכולל שיגורי טילים וניסוי מערכות הגנה אווירית, כך לפי הטלוויזיה האיראנית.

רמת הדריכות הגבוהה במערכת הביטחון, כאשר העיניים נשואות כל העת לעבר איראן. הפרשן הצבאי של ערוץ i24NEWS יוסי יהושע ציין היום כי בצה"ל ערוכים לתרחיש שבו "אם תהיה שם התפתחות כלשהי היא תסיט את האש לעברנו, לכן הכוננות בישראל היא מאוד גבוהה".

כחלק מההיערכות הזו, חשף יהושוע כי ביום חמישי האחרון נערך מפגש משותף של שר הביטחון והרמטכ"ל באגף המודיעין, אירוע חריג לדבריו "בגלל המתח ביניהם". במהלך המפגש באמ"ן, בוצע "משחק מלחמה" שבחן תרחישים שונים אל מול התפתחויות אפשריות באיראן.