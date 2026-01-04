נהג בן 40 נפצע קשה בתאונה סמוך למחלף מבוא איילון, לאחר שרכבו התנגש עם אוטובוס. נהג האוטובוס נפצע באורח קל ומטופל בזירה

נהג רכב נפצע קשה הערב (ראשון) כתוצאה מתאונה עם אוטובוס בראשון לציון.

התאונה התרחשה בכביש 431 בסמוך למחלף מבוא איילון. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים וולפסון 2 פצועים, בהם: נהג הרכב הפרטי, גבר כבן 35 במצב קשה, מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית ונהג האוטובוס במצב קל.

חובשי מד"א דניאל גיאת, אהרן הס וישי מור, סיפרו: "מדובר בתאונה בין אוטובוס לרכב פרטי, חזית הרכב הייתה מרוסקת ובתוכו היה גבר, מחוסר הכרה עם חבלות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב. צוותי מד"א נוספים פינו את נהג האוטובוס שנפצע באורח קל".