פארסה במשטרה: לאחר שהודיעה כי כתב אישום יוגש נגד תושב גוש עציון נעצר בחשד לעבירות מין, המשטרה מכחישה: "מקום מגוריו של אותו חשוד הושמט"

ההודעה המלאה: "בהמשך להודעה שהופצה על אודות כתב אישום הצפוי מחר כנגד חשוד בעבירות מין חמורות כלפי קטינה, נבהיר- אין מדובר בחשוד תושב יישובי מועצה אזורית גוש עציון. מקום מגוריו של אותו חשוד הושמט מתוכן ההודעה בכדי למנוע אפשרות חשיפת הקורבן".

בההודעה שפורסמה מוקדם יותר היום נכנתב: "בתום חקירה שניהלה תחנת עציון ממרחב יהודה במחוז ש"י, תוך שהוארך מעצרו של חשוד תושב אחד מישובי גוש עציון בביצוע עבירות מין בקטינה במשך מספר שנים, צפוי מחר כתב אישום נגדו שיוגש על ידי הפרקליטות".

החקירה אחר החשוד נמשכה מספר שבועות. התושב נעצר בחשד לביצוע עבירות מין חמורות בקטינה, לאחר קבלת עדותה של הנפגעת במשטרה, מתוכה עלתה מסכת מעשי אינוס ומעשי סדום, כל אלו נמשכו במשך שנים, מאז גיל 4. מיד עם פתיחתה של החקירה בוצעו מגוון פעולות מורכבות ומקצועיות על ידי חוקרי המשטרה וגורמי מקצוע נוספים, פעולות שכללו בין היתר איסוף ראיות ועדויות וביסוס החשדות כלפי אותו חשוד.

בתאריך 23.12 אותר ונעצר החשוד במעשים החמורים ובמסגרת חקירתו, נעתר בימ"ש לבקשת נציג היחידה החוקרת והורה מעת לעת על הארכת ימי מעצרו, לטובת מיצוי חקירתו. בימים האחרונים, הצליחו חוקרי תחנת עציון במקצועיות רבה לגבש תשתית ראייתית כלפיו. הוא נעצר עד תום ההליכים, ומעצרו הוארך עד לתאריך 5.1.26.