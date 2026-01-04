נער בן 13 נפצע לאחר שנהג ניסה לדרוש אותו בכביש 465. הנער נפצע באורח קל והצליח להגיע לש.ג בעטרת. כל הפרטים

אירוע דריסה אירע הערב (ראשון) בצומת מעיין עטרת שבמרחב בנימין. למרות שבתחילה חשדו כי מדובר בפיגוע דריסה, כעת מעדכנים כי מדובר בתאונת פגע וברח.

צה"ל מסר כי נער בן 13 נפצע קל לאחר שנהג שניסה לדרוס אותו ברכב בכביש 465 סמוך למעיין עטרת. הרכב הפוגע נמלט, והפצוע הצליח להגיע לש.ג בעטרת עם תושב שאסף אותו לאחר שנפצע.

חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לפצוע טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הדסה הר הצופים במצב קל, כשהוא בהכרה מלאה ועם חבלה קלה ביד. נסיבות האירוע נבדקות ע"י כוחות הביטחון.

חובשת רפואת חירום במד"א אורלי שלמה סיפרה: "הביאו אלינו את הפצוע, נער בן 13, שהיה בהכרה מלאה. הוא סיפר לנו שרכב פגע בו ועזב את המקום. התחלנו לבצע הערכה רפואית ראשונית, והבחנו שהוא סובל מחבלה קלה בידו. תוך מתן טיפול רפואי ראשוני, פינינו אותו באמבולנס מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר קל."

כוחות צה"ל מבצעים חסימות, מכתרים את רמאללה וביר זית וסורקים במרחב אחר החשוד שנהג ברכב הפוגע.