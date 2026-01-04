בסרטון כן ונסער, ספיר אביסרור יוצאת נגד התופעה של ניחושים, ברכות מוקדמות ושאלות חודרניות סביב היריון, ומסבירה למה מדובר בחציית גבול שפוגעת בנשים
אתמול (שבת) ספיר אביסרור חשפה לראשונה את ההיריון השלישי – ובחרה לעשות זאת בדרך רכה, מרגשת ומשפחתית. בסרטון שהעלתה לחשבון האינסטגרם שלה נראו רגעים אינטימיים עם הילדים סאן ומון, לצד בעלה ליאור דבאח, כשברגע השיא השניים מביטים יחד בבדיקת היריון חיובית. את הסרטון חתמה הכיתוב הקצר והמרגש: "המשפחה שלנו מתרחבת".
הצד הפחות זוהר של ההיריון
רק היום, יממה לאחר הפרסום החגיגי, עלתה אביסרור לסטורי נוסף – הפעם בטון שונה לחלוטין. בסרטון כן ונסער היא דיברה על התקופה שבה נאלצה להסתיר את ההיריון, והודתה שהדבר היה עבורה קשה במיוחד. משם עברה למסר חד וברור כלפי הציבור: ביקורת נוקבת על התופעה של ניחושים, ברכות מוקדמות ושאלות חודרניות לגבי היריון – עוד לפני שהאישה עצמה בוחרת לשתף.
בדבריה הדגישה אביסרור כי עבור אישה שלא משתפת – תמיד יש סיבה. זה יכול להיות שלב מוקדם, בדיקות שטרם נעשו, חשש מהריון שלא ימשיך או פשוט רצון לפרטיות. "אם אישה לא אמרה שהיא בהריון, אל תשאלו ואל תנחשו", הבהירה, והוסיפה כי מדובר בגבול בסיסי שכל אחת מצפה שיכבדו.
לא מחמאה, חציית גבול
עוד סיפרה כי במהלך החודשים האחרונים חוותה לא מעט סיטואציות לא נעימות – החל מהודעות "מזל טוב" מוקדמות, דרך פניות לקרובים אליה ועד אנשים שליטפו לה את הבטן וברכו, עוד לפני שהספיקה לעכל בעצמה את הבשורה. מבחינתה, זו לא מחמאה אלא חדירה למרחב האישי.
בן או בת?
אביסרור גם התייחסה לשאלות הבלתי פוסקות על מין העובר, והבהירה שמדובר בנושא אישי ופרטי: "זה לא המקום של אף אחד לשאול – בטח לא לפני שהאישה בחרה לשתף". לדבריה, הניסיון "לגלות לפני כולם" לא הופך אף אחת ליותר חכמה או מקורבת.
המסר הברור: לכבד, לשתוק ולהמתין
את המסר סיכמה בקריאה פשוטה: אם יש ספק – אין ספק. לכבד, לשתוק, ולהמתין לרגע שבו האישה עצמה תבחר לספר.
