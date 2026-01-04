בסרטון כן ונסער, ספיר אביסרור יוצאת נגד התופעה של ניחושים, ברכות מוקדמות ושאלות חודרניות סביב היריון, ומסבירה למה מדובר בחציית גבול שפוגעת בנשים

אתמול (שבת) ספיר אביסרור חשפה לראשונה את ההיריון השלישי – ובחרה לעשות זאת בדרך רכה, מרגשת ומשפחתית. בסרטון שהעלתה לחשבון האינסטגרם שלה נראו רגעים אינטימיים עם הילדים סאן ומון, לצד בעלה ליאור דבאח, כשברגע השיא השניים מביטים יחד בבדיקת היריון חיובית. את הסרטון חתמה הכיתוב הקצר והמרגש: "המשפחה שלנו מתרחבת".

הצד הפחות זוהר של ההיריון

רק היום, יממה לאחר הפרסום החגיגי, עלתה אביסרור לסטורי נוסף – הפעם בטון שונה לחלוטין. בסרטון כן ונסער היא דיברה על התקופה שבה נאלצה להסתיר את ההיריון, והודתה שהדבר היה עבורה קשה במיוחד. משם עברה למסר חד וברור כלפי הציבור: ביקורת נוקבת על התופעה של ניחושים, ברכות מוקדמות ושאלות חודרניות לגבי היריון – עוד לפני שהאישה עצמה בוחרת לשתף.

צפו בספיר יוצאת נגד התופעה

"אם אישה לא אמרה – אל תשאלו ואל תנחשו"