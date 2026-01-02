הרב אברהם מימון יוצא חוצץ נגד תופעת הערצת ה"ינוקה", מזהיר מפני שיבושים חמורים בהשקפה בעניין ישו והקעקועים, וקובע: "מי שלומד מאדם שאינו הגון – ייפול לפח יוקשים ולא יקום"

בשיעור תורני נוקב שעורר הדים רבים, תקף הרב אברהם מימון חזיתית את תופעת ה"רבנים המשווקים" בדורנו, תוך שהוא מפנה אצבע מאשימה ישירה כלפי התופעה המכונה "הינוקא". הרב מימון, שהביע דאגה עמוקה מההטעיה של בעלי תשובה ותמימים, השווה את המנגנון המקיף את אותן דמויות למערך יחסי ציבור של מותגי צריכה.

"בורות במסווה של קדושה"

"יש היום אנשים שמבלים ומטעים את הציבור, והם בורים ועמי הארץ ממש", פתח הרב מימון בתוכחה. "הם לוקחים לעצמם יחצ"נים ומפרסמים את עצמם תחת כל עץ רענן, בדיוק כמו שמייחצנים קוקה-קולה. מסכנים בעלי התשובה שהולכים אחריהם שבי, ובמקום באר מים חיים – חוצבים להם בורות נשברים".

הרב ביסס את דבריו על פסק השולחן ערוך (יור"ד רמ"ו) לפיו אסור ללמוד תורה מאדם שאינו הגון: "הגמרא בחגיגה אומרת – אם הרב דומה למלאך ה', יבקשו תורה מפיו. אם לאו – אל יבקשו. מי שלומד מאדם שאינו הגון יפול לפח יוקשים ולא יקום ממנו, כי הוא בטוח שהוא הולך בדרך הנכונה ואין מי שיעיר אותו".

הסערה: "ישו היה אדם טוב"?

שיא המתקפה התמקד בדברים שיוחסו ל"ינוקא" בנוגע לישו הנוצרי. הרב מימון סיפר בזעזוע על תלמיד שהציג לו סרטון ובו טענות המנוגדות לחלוטין למסורת ישראל: "הראו לי את ה'ינוקא' הזה אומר שישו היה אדם טוב. לא האמנתי למראה עיניי! הגמרא בגיטין ובסנהדרין אומרת שהוא נידון בצואה רותחת, שהוא היה מסית ומדיח. הרמב"ם קורא לו 'המשוקץ והמתועב'. מאיפה הבורות והשיבוש הזה? זה נזק עצום בשעה שהמיסיונרים משקיעים מיליארדים כדי להדיח יהודים".

הרב לא עצר שם והתייחס לאמירה תמוהה נוספת שיוחסה ל"ינוקא" בעניין קעקועים: "הגיע אדם שרצה להוריד קעקוע של גויה מידו כדי להניח תפילין בקדושה. אמרו לו שאצל ה'ינוקה' אמרו שקעקועים הם 'קישוטים לספר תורה'. אין לך שכל? אתה מוסרט, אנשים לומדים ממך! עוד מעט ימכרו 'טיטולי ינוקה' נגד פגם הברית. הכל יחצ"נות".

המבחן: איך מזהים רב אמת?

בסיום דבריו הציב הרב מימון שלושה קריטריונים ברורים לבחינת דמותו של תלמיד חכם, כפי שקיבל מאבותיו ומגדולי הדורות:

1. בריחה מהכבוד: לא הצגות של ענווה, אלא התנהגות פשוטה כשל אדם מן המניין.

2. בריחה מהממון: חוסר עניין מוחלט בעושר ובכספי הציבור.

3. נאמנות לשולחן ערוך: מי ש"מערבב" את ההלכה וממציא סברות כרס – יש לברוח ממנו.

"אל תתפעלו מניסים", סיכם הרב. "גם שבתאי צבי עשה ניסים. התורה היא חוכמתו של השם, היא קדושה וזכה. אם הכלי המעביר אותה אינו קדוש וטהור, המים יהיו מורעלים. האחריות על כתפי מי שמוסר תורה ברבים היא עצומה, ומי שאינו ראוי לכך – שיוריד את עצמו מהבמה".