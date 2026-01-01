מלון הבוטיק הראשון בכפר האמנים עין הוד יוצא לדרך בהשקעה של כ-60 מיליון שקל, כחלק ממהלך רחב לפיתוח תיירות איכותית במועצה האזורית חוף הכרמל

היום (חמישי) הונחה אבן הפינה למלון הבוטיק הראשון בכפר האמנים עין הוד. המלון החדש יוקם על מדרון ההר הצופה אל מטעי הזיתים והנוף שבין ההר לים.

מדובר במלון בוטיק-וולנס יוקרתי, שיתפרש על שטח של כ-25 דונם, יכלול 50 חדרי אירוח, ויוקם בהשקעה מוערכת של כ-60 מיליון שקל. את הפרויקט מקדמת חברת די.אן. סאנס, שזכתה במכרז של רשות מקרקעי ישראל ומשרד התיירות.

חלק מתנופת פיתוח אזורית

המלון החדש הוא אחד משישה מלונות שעתידים לקום ברחבי המועצה האזורית חוף הכרמל, במסגרת מהלך רחב לקידום תשתיות תיירות וכלכלה מקומית באזור.

ראש המועצה האזורית חוף הכרמל, אסיף איזק, התייחס להנחת אבן הפינה ואמר: "אנחנו חוגגים היום מלון חדש וייחודי, שהוא למעשה חלק ממהלך שלם ומקיף. חוף הכרמל מקדמת בשנים האחרונות תשתית כלכלית רחבה, שמבוססת על תיירות איכותית, תעסוקה ונכסים מניבים. עין הוד הוא עוגן תרבותי ותיירותי, והמלון הזה הוא חלק ממהלך רחב שמחזק את הכלכלה המקומית ומייצר הכנסות ארוכות טווח למועצה".

משרד התיירות: חיבור לנוף ולזהות המקומית

מנכ"ל משרד התיירות, מיכאל יצחקוב, בירך אף הוא על תחילת הפרויקט וציין: "הנחת אבן הפינה למלון בעין הוד מבטאת את מדיניות השר חיים כץ לקידום תיירות איכותית, מחוברת לנוף, לתרבות ולזהות המקומית, ומייצרת ערך כלכלי וחברתי לאזור כולו".

עוד הוסיף יצחקוב כי "הפרויקט משלב יזמות, תכנון מוקפד וכבוד לסביבה הייחודית של חוף הכרמל, ומסמן את תחילתו של גל פיתוח תיירותי משמעותי באזור". לדבריו, "משרד התיירות ימשיך לעודד יוזמות מסוג זה, שמחזקות את הפריפריה, מייצרות מקומות עבודה ומציבות את ישראל על מפת תיירות הבוטיק והוולנס הבינלאומית".