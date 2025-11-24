במלון גורדוניה זכרון יעקב תיפתח בקרוב הבריכה הארוכה והגדולה בישראל – 100 מטר אורכה. החידוש: מלון שהוא סלון אחד גדול.

מי עומד מאחורי החלום?

יש אנשים עם חזון. יש כאלו עם חזון למדינה (כמו הרצל), יש כאלו עם חזון למפעל, יש עם חזון לעיר (ערד למשל) ויש כאלו עם חזון למלונות. אחד מהם הוא עודד תוגמן ובנו בן שחלמו להקים בזכרון יעקב מלון אחר. שונה. וכך הם חברו למפעילים אחרים, לרשת קטנה אך אקסקלוסיבית ואחרי שנים של תכנונים ומחשבות החזון הופך למציאות. בעוד חודשיים ייפתח המלון החדש מרשת גורדוניה (ע"ש א.ד. גורדון אבי העבודה) במרומי זכרון יעקב.

התרחבות משמעותית בשנתיים הקרובות

רשת מלונות גורדוניה, שהחלה את דרכה עם מלון גורדוניה מעלה החמישה בהרי ירושלים ומזוהה עם חווית אירוח אקסקלוסיבית, פרטית ואיכותית, נמצאת בימים אלה בעיצומו של תהליך התרחבות משמעותי. במסגרתו ייפתחו לקהל במהלך 2026 ו-2027 שני מלונות חדשים: גורדוניה זכרון יעקב שצפוי להיפתח ב-1 בפברואר 2026 ומלון גורדוניה חוף גולן שעתיד להיפתח בינואר 2027.

מודל האירוח הייחודי של גורדוניה

שני המלונות החדשים יפעלו במתכונת הדומה לזו של גורדוניה מעלה החמישה ויציעו אירוח בלב הטבע הכולל ארוחת בוקר וארוחת ערב, וכן אירוח מפנק בסלון המלון בהתאם לשעות פעילותו בכל מלון.

מודל האירוח מאפשר לאורחים ליהנות מחוויית שהייה שלמה ומוקפדת: הם מגיעים למלון יוקרה המעניק לינה איכותית, ארוחות עשירות, טיפולי ספא לבחירה (בתשלום נוסף או במסגרת חבילת האירוח שנרכשה), וכן גישה לבריכת אינפיניטי מחוממת הפועלת לאורך כל השנה – וכל שנותר להם הוא פשוט ליהנות.

הבריכה הארוכה בישראל ותוכניות עתידיות

ומה צופן העתיד? בין היתר צפוי להיפתח מלון גורדוניה הרי אדום עם 189 חדרים, מלון גורדוניה בפארק ספיר בערבה עם כ-60 סוויטות, גורדוניה הר ארבל שיציע כ-77 חדרים, גורדוניה קיסריה עם 107 חדרים ועוד. כמו כן, כל אחד מהמלונות יוקם בהתאם לקו העיצובי וקונספט האירוח הייחודי של הרשת. כל מלון יכלול בריכה, "סלון גורדוניה" – הלב הפועם של בתי המלון של הרשת המציע כיבוד קל, נשנושים ובר יין.

ספא גורדוניה – סטנדרט בלתי מתפשר

בכל מלונות גורדוניה פועל "ספא גורדוניה", מותג הספא של הרשת, המציע סטנדרט שירות בלתי מתפשר, עם מבחר טיפולי עיסוי במגוון טכניקות ומותאמים לכל אורחת ואורח על פי העדפתם האישית. גורדוניה מעלה החמישה, גורדוניה זכרון יעקב וגורדוניה חוף גולן מציעים מעתה חופשה יוקרתית במודל של חצי פנסיון.

גורדוניה זכרון יעקב – כל הפרטים

גורדוניה זכרון יעקב, בניהולו של מנכ"ל המלון רובי תורג'מן, כולל 141 חדרים מעוצבים ומגוונים, ביניהם 12 חדרים עם בריכה פרטית, 6 חדרי דלאקס הכוללים ג'קוזי, 3 סוויטות אקזקיוטיב עם ג'קוזי וסוויטה נשיאותית עם בריכה פרטית. המלון מארח בכל השנה ילדים מגיל 10 ובחגי ישראל – ראש השנה, פסח, סוכות ושבועות – ילדים מכל גיל.

מלון שהוא סלון אחד גדול

המלון מציע לאורחיו את "סלון גורדוניה" עם כיבוד קל ושתייה בשעות אחר הצהריים, מסעדה עם מטבח עונתי מקומי, שני אולמות כנסים – אולם "גל" ואולם "אדוה" – ובית כנסת בקומת הלובי. במרחב הציבורי: בריכת האינפיניטי הגדולה בישראל, ספא יוקרתי בשתי קומות עם 7 חדרי טיפול ליחיד, 4 חדרי טיפול לזוגות, בריכת וואטסו, בריכת סילונים, חמאם, סאונה יבשה, סאונה רטובה ומפל גשם.

גורדוניה זכרון יעקב נבנה בימים אלה בהשקעה של 200 מיליון ₪ ובמסגרת שיתוף פעולה בין רשת מלונות גורדוניה ליזם הנדל"ן עודד תורג'מן.

הפילוסופיה מאחורי המלון

המלון נבנה ברוח הפילוסופיה של רשת גורדוניה השואבת השראה מא.ד. גורדון, איש אדמה והגות שראה בקשר בין האדם לטבע כבסיס לשלוות נפש, הרמוניה וחיבור לאדמה. עקרונות אלה מהווים את יסודות חוויית האירוח בכל אחד ממלונות הרשת.

מיקום מושלם בין כרמים ויקבים

האזור בו שוכן המלון מאופיין באדמה עשירה ובתרבות מקומית משגשגת של יין, חקלאות ואמנות. השטח מאופיין בכרמי גפנים, יקבים, חצרות איכרים ומסעדות עונתיות, שמקיפים את המקום ומשלימים חוויה של נוף, טעם ושקט.

על עיצוב גורדוניה זכרון יעקב אמונה האדריכלית אשרת עוזרי, הנשענת על השראות הנוף, הטבע, הים והאור. לצד אלה, יצרה מרחבים ואזורים פתוחים המתמזגים בזרימה ובהרמוניה ויוצרים הזדמנויות למפגשים ולחיבור בין האורחים.

מה אומרים האנשים מאחורי הפרויקט

גדי פריבר, מנכ"ל רשת מלונות גורדוניה: "אנחנו הופכים חלום למציאות ומביאים את תפיסת האירוח האהובה של גורדוניה לכל חלקי הארץ, עם מלונות חדשים המציבים בפני הישראלים סטנדרט אירוח בלתי מתפשר. המלונות מתוכננים עם השראה וכבוד למקום בו שוכן כל מלון, לחומרי הגלם המקומיים, לתרבות האזורית ומיקומו הגיאוגרפי. נרגשים לפגוש את הנופשים כבר בשנה הקרובה בגורדוניה זכרון יעקב ומצפים להתרחבות הרשת בהיקפים חסרי תקדים בשנים הקרובות".