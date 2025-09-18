יער הר נוף בירושלים נפתח מחדש אחרי שדרוג מקיף: תיאטרון נוף, שבילי טיול חדשים, פינות פיקניק ונגישות מלאה לכל הגילים. מה מחכה לכם בריאה הירוקה של הבירה

לאחר כשנתיים בלבד של שיתוף ציבור, תכנון וביצוע, הוסר הגידור סביב החניון והיער נפתח מחדש במתכונתו החדשה לקליטת קהל. את המהלך הובילה קק״ל בשיתוף פעולה יוצא דופן עם עיריית ירושלים, תוך זיהוי צרכים אמיתיים של התושבים ויישומם בעדינות ובזהירות – שמירה מירבית על תנאי השטח, הטרסות, הגיאופיטים והעצים.

שדרוגים ונגישות לכלל הציבור

שדרוג החניון כלל הנגשה מלאה לאנשים עם מוגבלויות ולמבקרים מבוגרים, התקנת ברזייה ומערכת השקיה, הקמת “תיאטרון נוף” הצופה אל הרי ירושלים, מתקני מנגל מוסדרים, שולחנות פיקניק, ספסלים, מעגלי מדורה ואזור משחקים לילדים.

שני שבילים חדשים הותוו בעבודת כפיים עדינה בינות לטרסות ולעצים, ומובילים מן החניון לנחל רבידה. שבילים אלו מחברים את שכונת הר נוף למערכת השבילים הרחבה ביערות ובשטחים הפתוחים סביב הבירה. החניון המחודש פותח את חוויית הטבע בפני כולם, ובקרוב תשלים קק״ל את עבודות הנטיעה ותציב שילוט חדש בכניסה.

חלק מתוכנית יערות קהילתיים

יער הר נוף הוא חוליה מרכזית בתוכנית הדגל של קק״ל להקמת יערות קהילתיים ברחבי הארץ – מרחבים פתוחים הצמודים ליישובים עירוניים, המתוכננים בשיתוף הדוק עם התושבים והרשות המקומית. כיום מנהלת קק״ל 22 יערות קהילתיים, ובירושלים לבדה קיימים חמישה יערות קהילתיים. כל אחד מהם משקף את מגוון האוכלוסיות בעיר ומאפשר חיבור ישיר בין הקהילה לבין היער.

שיתוף הפעולה בין קק״ל לעיריית ירושלים נחתם בהסכם היסטורי לפיתוח, ניהול ושימור שטחי היערות בגבולות העיר. ההסכם מהווה מסגרת לשיתוף פעולה בין הגורמים השונים ומטרתו להבטיח את המשך פיתוח, טיפוח ושמירה על שטחי היער בירושלים למען כלל הציבור ותושביה.

אירוע הפתיחה – חגיגה קהילתית

אירוע החנוכה של היער כלל טקס קצר בהשתתפות נציגי קק"ל, עיריית ירושלים ותושבי השכונה. לצד הטקס התקיימו תחנות פעילות חווייתיות למשפחות, סדנאות קיימות וסיורים מודרכים בשבילי היער.

ענת גולד, מנהלת מרחב מרכז בקק״ל, אמרה: "יער קהילתי הוא ביטוי לערכים של קק"ל – חיבור בין הקהילה, היער והחברה. השדרוג בהר נוף ממחיש את התפיסה הזו הלכה למעשה: מרחב ירוק, נגיש ומכבד את סביבתו, שמתאים לכל הגילים והמגזרים. שיתוף הפעולה עם עיריית ירושלים מהווה בסיס איתן לשמירה על יערות סובב ירושלים ולהפיכתם לנכס קהילתי וחינוכי מהמעלה הראשונה".