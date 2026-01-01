ראיון אישי ובלתי שגרתי שבו הנשיא לשעבר פותח צוהר לאורח חייו, מתייחס לשאלות סביב בריאותו ומסביר מדוע לדעתו הסערה סביב הנושא מיותרת

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, התייחס היום (חמישי) בראיון וול סטריט ג'ורנל למצב בריאותו, והגדיר אותו כ״מצוין״. הדברים נאמרו על רקע פרסומים ושאלות ציבוריות שנשאלו לאחר שעבר בדיקות הדמיה מתקדמות בחודשים האחרונים.

בראיון סיפר טראמפ כי הוא נוטל אספירין בכמות הגבוהה פי ארבעה מהמינון המקובל, וציין כי ניסה בעבר לגרוב גרבי לחץ בשל נפיחות בקרסוליים, אך חדל מכך מאחר שלא אהב אותן. לדבריו, עצם ביצוע בדיקות ההדמיה עורר, בדיעבד, ספקולציות מיותרות סביב מצבו הרפואי. ״בדיעבד, חבל שעשיתי את זה, זה נתן להם תחמושת. לא היה בזה צורך, אין שום דבר לא תקין״, אמר.

עוד באותו נושא לאנשי טראמפ נמאס מברק רביד: "ממציא דברים, הונאה עיתונאית" 18:27 | יאיר אמר 2 1 😢

טראמפ תיאר גם את שגרת יומו. לדבריו, הוא נוהג להירדם בשעות מאוחרות, ולעיתים שולח הודעות לעוזריו גם בשתיים בלילה, בין היתר בעקבות תכנים שראה בפוקס ניוז. את יום העבודה שלו הוא מבלה, לדבריו, בחדר הסגלגל בין השעות עשר בבוקר ועד שבע או שמונה בערב.

באשר לאורח חייו, טראמפ אמר כי הוא מקפיד לאכול מזון מהיר, כולל מקדונלדס, והוסיף כי הוא מייחס את מצבו הבריאותי לגנים הטובים של הוריו. לדבריו, הוא אינו עוסק בפעילות ספורטיבית סדירה, למעט משחקי גולף, שאותם הוא ממשיך לשחק, בעוד שפעילויות ספורט אחרות אינן מעניינות אותו.