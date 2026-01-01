גל עזיבות במערך ההסברה של כאן: אחרי פרישת גלי אבני-אורנשטיין וגילי שם טוב, דוברות המשלחת הישראלית לאירוויזיון עומדת למבחן. האם כאן יצליח להיערך בזמן לאירוויזיון הבא?

גלי אבני-אורנשטיין עוזבת את תפקידה ב"כאן – תאגיד השידור הישראלי", ודוברות המשלחת הישראלית לאירוויזיון, שנוהלה על ידה בשש השנים האחרונות, עוברת לידיים חדשות – עם מינויה לתפקיד מנכ"לית משרד הפרסום Public מקבוצת ציבלין.

שש שנים בעמדת מפתח

במהלך שש השנים האחרונות שימשה אבני-אורנשטיין כדוברת המשלחת הישראלית לתחרות, תפקיד שנחשב לאחד המורכבים במערך ההסברה של התאגיד. מדובר בשנים שבהן ישראל עמדה לא פעם במרכז תשומת לב תקשורתית בינלאומית, והאירוויזיון חרג מגבולות אירוע מוזיקלי והפך לזירה תקשורתית רגישה.

במסגרת תפקידה הייתה אחראית על ניהול הקשר השוטף עם כלי תקשורת זרים, ליווי המשלחות הישראליות לאורך שלבי התחרות וניהול התנהלות תקשורתית במצבי לחץ.

הצלחה עם נועה קירל, עדן גולן ויובל רפאל

בתאגיד מדגישים כי דוברות המשלחת אינה תפקיד טכני. העבודה כוללת שילוב בין תוכן, תדמית, ניהול סיכונים והבנה של השיח הבינלאומי סביב התחרות – במיוחד כשמדובר בנציגים שמגיעים לשלבים מתקדמים, כפי שקרה בשנים האחרונות עם נועה קירל, עדן גולן ויובל רפאל.

העבודה מתבצעת לאורך חודשים ארוכים, הרבה לפני העלייה לבמה, ודורשת היכרות עמוקה עם אופי הסיקור, הזירה הבינלאומית והאתגרים הייחודיים שמציבה התחרות.

לא רק דוברות המשלחת

עזיבתה של אבני-אורנשטיין מצטרפת להודעתה של גילי שם טוב, מנהלת מערך הדוברות, היח"צ וההסברה של כאן, על פרישתה מהתאגיד לאחר כעשור. שם טוב הייתה ממקימות מערך ההסברה של כאן וליוותה את התאגיד מאז ימי הקמתו, כולל בתקופות של מאבקים ציבוריים, משברים ושידורים בינלאומיים רחבי היקף.

שתי העזיבות, המתרחשות בפרק זמן קצר, מציבות סימן שאלה סביב רציפות מערך ההסברה כולו – ולא רק סביב דוברות המשלחת לאירוויזיון.

שאלת הרציפות

לא מדובר בשאלת מקצועיות של מחליפים עתידיים, אלא באתגר של המשכיות: שימור ידע, קשרים וניסיון שנבנו לאורך שנים, בתפקידים שנשענים במידה רבה על היכרות מוקדמת עם הזירה, תזמון וניסיון מצטבר.

מבט קדימה

כעת, עם סיום כהונתה של אבני-אורנשטיין ופרישתה של שם טוב, יידרש כאן – תאגיד השידור הישראלי לאייש מחדש שורה של תפקידי מפתח במערך הדוברות וההסברה, ובראשם דוברות המשלחת לקראת הסיבוב הבא של האירוויזיון. האתגר של התאגיד יהיה להדביק את הפער בזמן קצר, לשמר רציפות מקצועית ולהיכנס לתחרות הבאה כשהמערך פועל במלואו – והשאלה היא האם הוא יצליח לעשות זאת בזמן.