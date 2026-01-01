אסון בדרום: דובר צה"ל הודיע כי לוחם אותר אמש ללא רוח חיים, מצ"ח פתחה בחקירה. בעקבות האסון, מספר החללים ב-2025 עלה ל-152

אסון בדרום: דובר צה"ל הודיע הבוקר (חמישי) כי לוחם אותר אמש ללא רוח חיים, מצ"ח פתחה בחקירה. בעקבות האסון, מספר החללים ב-2025 עלה ל-152.

הודעת דובר צה"ל: "נרצה לעדכן כי מניין החללים לשנת 2025 עלה ל-152 בעקבות מותו המצער של לוחם צה״ל שאותר אתמול (ד׳) ללא רוח חיים בדרום הארץ. בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, ובסיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית".

עוד באותו נושא לראשונה: צה"ל יכיר בחיילים משוחררים שהתאבדו אחרי השירות 11:59 | קובי פינקלר 1 0 😀 👏

"22 מקרים נמצאים בחקירה או נחקרו בעבר בחשד לאובדנות: 12 חיילי חובה, 1 קבע ו-9 חיילי מילואים. כמו כן, סמל יוסף חיים צבי סרלין ז״ל, לוחם בהכשרה ביחידה 504, אשר מותו נקבע לאחר שנפגע באימון ביחידה, ייספר במניין חללי תאונות אימונים ולא תחת מניין החללים שנפטרו ממחלה. לפיכך, מניין החללים שנפטרו ממחלה עומד על 14, ומניין החללים בתאונות אימונים עומד על 1. צה"ל משתתף בצער המשפחות השכולות וימשיך ללוות אותם".