בפרק החדש של תכנית הפאנל "כיפות ברזל" בהגשת נתנאל איזק, התכנסו עורך אתר סרוגים אריה יואלי, פרשן כיכר השבת ישי כהן, שמואל שטח (מנהל 'דור' לחינוך דתי מאי"ר) וד"ר חנה קטן (אמהות למען ישראל) לדיון סוער על הנושאים הבוערים של השבוע: מפסגת נתניהו-טראמפ והענקת פרס ישראל לנשיא ארה"ב, דרך המאבקים הפנימיים במפלגות החרדיות ועד להתבטאות השנויה במחלוקת של סמוטריץ'.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . כיפות ברזל על פגישת נתניהו טראמפ והמשילות בתראבין

פסגת נתניהו-טראמפ: הצלחה מסחררת או אכזבה לימין?

הדיון נפתח בניתוח המפגש בין ראש הממשלה לנשיא ארה"ב. ישי כהן ציין את הפער בין התחזיות למציאות: "ערב הפגישה הזו אני שמעתי לא מעט פרשנים… שמדברים איתך מה הולך לקרות ועל המתיחות בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו… ואז אתה מגיע לרגע הפגישה ואז אתה שומע שנתניהו השיג מה שהוא רצה בעזה, השיג מה שהוא רצה באיראן, בלבנון אישור לתקוף באיראן… ואז פירוק חמאס מנשקו, כל מה שהוא רצה". כהן הוסיף כי למרות חוסר הצפיות של טראמפ, "בינתיים בכל הקדנציה הקודמת שלו והנוכחית לא התהפך עלינו והוא בצד שלנו… ובינתיים זה נראה שהוא [נתניהו] מצליח".

לעומתו, אריה יואלי הביע את אכזבת הימין: "עלולה להיות פה אחת האכזבות הגדולות של הימין שיש לך כזה נשיא בבית… סמוטריץ' אמר ב-2025 שנת הריבונות… עם כזה נשיא אוהד, לא קידמנו כלום מבחינת ריבונות. לא ביו"ש ולא בעזה, אם לא סופרים את היאחזויות הנח"ל מהשבוע שעבר, איפה ללכת צעד אחד יותר? חצי שנה אחרי הסכם הפסקת האש, אף ערבי לא גורש מעזה".

שמואל שטח ביקש להנמיך ציפיות ולהיזהר מהישענות יתר: "צריך לזכור טראמפ הוא נשיא ארצות הברית אבל הוא לא ארצות הברית… זה יותר מדי קצת מתחיל להזכיר את הדברים של סוף ימי הבית השני שמלכי חשמונאי יותר מדי הכניסו פה את רומא ואת רומא… ובסוף זה מתהפך עליך".

ד"ר חנה קטן שמרה על אופטימיות: "אני חושבת שזה הנשיא הכי טוב שהיה לישראל אי פעם… זה תהליכים של קימעא קימעא ואני חושבת שאנחנו מתקדמים מאוד מאוד יפה בזכות חיילי צה"ל… זה כבר לא בידינו זה בידי הקדוש ברוך הוא ואנחנו עושים את שלנו".

אחרי תג המחיר, בן גביר מגיע לתארבין

סביב האירועים ביישוב תראבין, שמואל שטח הביע חשש מהיח"צ של השר לביטחון לאומי: "היחסי ציבור שבן גביר עושה בסיפור הזה זה לדעתי יכול להבריח את אותו בדואי לא להיות בצד איתנו ונגד הפשע, אלא דווקא להיות בצד של הבדואים".

ישי כהן דווקא שיבח: "בעבר תקפתי את בן גביר, אבל אני חושב שבאירוע הזה השבוע אני חושב שציון 10 מ-10 גם ליח"צ… כשבית הוא עושה את זה ליהודי אז בסדר, יום שלישי היום… אז לפחות בקטע הזה בן גביר אומר להם תג מחיר בשטח ישראל לא יעבור... אתה חייב להראות משילות, אתה חייב לבוא להגיד אני פה אני לא מפחד מכם".

פרס ישראל לטראמפ: הכרת הטוב או חנפנות?

ההחלטה של השר קיש להעניק את פרס ישראל לשלום לטראמפ עוררה מחלוקת. שמואל שטח התנגד נחרצות: "רע מאוד. פרס ישראל ניתן על ידי משרד החינוך לרבנים, לפרופסורים, לדמויות שהם דמות חינוכית לילדים שלנו… הנשיא טראמפ הוא איתנו באיראן וכל זה, אבל עם כל הכבוד הוא לא דמות חינוכית".

אריה יואלי הסכים וכינה זאת "חנפנות מיותרת": "לקחת פרס שמיועד למצוינות בישראל, כל מיני חוקרים… מה אתה כאילו אומר בוא נעשה פרס למישהו, אני הכי פופולרי… תן לו לייקים בטוויטר".

מנגד, ישי כהן טען שמגיע לו ההוקרה: "הוא שליח השם בבית הלבן, הוא שליח שלנו שם… שחרור החטופים, שחרור החוקה האיראני… מה היה קורה בלעדיו כאן?… תן לו 100 פרסי ישראל". ד"ר קטן הצטרפה: "הכרת הטוב זה דבר בסיסי ביהדות… וגם לטראמפ".

המאבק הפנים-חרדי: על קדושה או על ג'ובים?

בנוגע למתיחות בין דגל התורה לש"ס סביב המועצה הדתית בירושלים, ישי כהן תיאר את תחושת הציבור החרדי: "הציבור החרדי חווה את הקדנציה הזו כקדנציה הקשה ביותר מבחינתו… אין תקציבים, יש מעצרים, יש צווי גיוס… ואז הם שואלים את עצמם הצעירים החרדים: רבאק על מה אתם מתאמתים שם? על איזה ג'וב של ממלא מקום… במועצה דתית בעיריית ירושלים? על זה אתם יוצאים לקרב האחד נגד השני ועוד מתי? בצום עשרה בטבת".

שמואל שטח ראה בכך צד חיובי של חשיפת האמת: "אני הייתי עמוק בהמון מאבקים של דת ומדינה שאומרים לנו 'אז אתם נגד הקדושה ואתם נגד היהדות'… ובסוף אתה מתברר בודק מאחורה, מאחורה זה סיפור של איזה ג'וב. ואני שמח שסוף סוף, איך אומרים, אנשים רואים את הסיפור שמאחורה".

סערת סמוטריץ' שהציע לדרוס את השופט עמית

על התבטאותו של סמוטריץ' כי "התשובה למגלומניה של עמית תהיה שנדרוס אותו", אמר ישי כהן: "הייתי מוותר על ההתנסחות הזו ש'נדרוס' את השופט עמית… אבל ההתבטאות של סמוטריץ' בסוף הכוונה לרפורמה משפטית, שאנחנו נדרוס את בית המשפט בחקיקה משלנו".

שמואל שטח ביקר את הסגנון: "אם ילד יאמר… 'אני אדרוס אותו', כולנו… אומרים לו סליחה, ככה לא מדברים… ובמילים כאלה שום דבר טוב לא יקרה. אני חושב שיש מה לתקן במערכת המשפט… אבל עושים את זה בהידברות ובשיח".

חנה קטן סיכמה: "ההתבטאות הזאת הייתה מיותרת, הייתה יכולה להיות מעודנת יותר, אבל אנחנו כולנו מבינים… שהוא רוצה לצאת נגד הדורסנות של בית המשפט העליון".

כותרות השבוע הבא: בחירות או קריסת חוק הגיוס?

בסיום התכנית, הפאנליסטים הימרו על הכותרת של השבוע הבא. שמואל שטח: "אני מקווה שהכותרת בעיתונות החרדית בשבוע הבא תהיה על העשירים החרדים מארצות הברית שכתבו מכתב כנגד היהדות החרדית בישראל על החבר'ה… נמות ולא נתגייס, כי זה לא מקובל עלינו". ישי כהן: "כינוס מועצת גדולי התורה ובמילים בודדות: קריסת חוק הגיוס". אריה יואלי: "בשבוע שעבר שכחתי שנתניהו טס לחו"ל. השבוע הוא חוזר, ונראה שהולכים להקדמת הבחירות… תרשמו: בחירות ביולי". חנה קטן: "התפטרות היועמ"שית".